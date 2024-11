Come e perché pulire la lettiera del gatto

Perché pulire la lettiera del gatto? La lettiera, intesa come la cassettina e la sabbietta assieme, è il bagno del gatto. Deiezioni e urina, oltre a provocare cattivo odore in casa, sono anche veicolo di germi, talvolta capaci di provocare malattie; si pensi soltanto, per esempio, alla possibilità di contrarre un'infezione come la toxoplasmosi nel maneggiare in modo improprio le feci del gatto di casa. Non bisogna, poi, dimenticare che, in assenza di una lettiera pulita, il gatto potrebbe decidere di fare i propri bisogni altrove, magari su un divano o in un angolo remoto della casa, all'insaputa di tutti. Per una questa igienica e di salute, e per il benessere del gatto, la pulizia profonda della lettiera è una pratica doverosa, da eseguire con cadenza regolare e con le dovute accortezze.

Cosa bisogna pulire? Per la pulizia profonda della lettiera, bisogna occuparsi di: Eliminare completamente tutta la sabbietta,

Pulire la cassettina, in particolar modo il fondo e

Pulire e disinfettare l'area della casa in cui risiede la lettiera.

Quali strumenti servono? Per una pulizia profonda della lettiera del gatto, bisogna munirsi di: Guanti usa e getta,

Sacchetto per rifiuti integro e abbastanza resistente,

Confezione nuova di sabbietta,

Paletta per lettiera,

Spugna, spazzola o straccio, da destinare soltanto alla pulizia della lettiera,

Detersivo per piatti o detergente pet-friendly,

Aceto o acqua ossigenata,

Disinfettante spray,

Bicarbonato di sodio per lettiera e

Panno asciutto o carta assorbente.

Come si esegue? Ecco ogni singolo passaggio di come pulire in modo profondo una lettiera: Indossare i guanti Per prima cosa, bisogna indossare i guanti, in quanto bisogna proteggersi da eventuali germi patogeni che potrebbero popolare le feci del gatto (es: toxoplasma gondii). Svuotare la cassettina Il secondo passaggio è svuotare la cassettina dalla sabbietta, versando quest'ultima nel sacchetto per i rifiuti, e provvedere, con l'aiuto della paletta, a eliminare eventuali grumi residuali attaccati sul fondo o sulle pareti. Lavaggio della cassettina Rimossa la sabbietta, tocca al lavaggio: la cassettina va, dapprima, immersa in un lavello sufficientemente grande e riempito di acqua calda, così da favorire una prima pulizia sommaria; dopodiché, con l'aiuto della spugna e del detersivo da piatti (o del detergente pet-friendly), si strofina e si pulisce accuratamente la cassettina. Il lavaggio con detersivo elimina lo sporco e gli odori che questo emette. È da segnalare che, qualora si voglia detergere in modo ancora più accurato il tutto ed eliminare eventuali odori sgradevoli residuali, può essere di aiuto aggiungere all'acqua calda anche un po' di aceto o acqua ossigenata. Asciugatura e riempimento della cassettina Completato il lavaggio, è il turno dell'asciugatura, con il panno asciutto o con la carta assorbente. Ad asciugatura conclusa, bisogna stendere sul fondo della cassettina un po' di bicarbonato di sodio e, sopra questo, la nuova sabbietta. Pulizia dell'area attorno alla lettiera Al termine della pulizia profonda della lettiera, è doveroso pulire con lo spray disinfettante, o un prodotto analogo, il pavimento dell'area della casa destinata a ospitare la lettiera. Per un corretto uso dello spray disinfettante, bisogna affidarsi alle indicazioni presenti sulla confezione del prodotto stesso. In genere, i disinfettanti hanno bisogno di almeno 15 minuti per svolgere la loro azione battericida e germicida; pertanto, prima di passare un panno pulito, adatto all'asciugatura, e ripristinare la lettiera nella sua postazione, è fondamentale attendere quest'arco temporale.

Perché usare il bicarbonato di sodio? Il bicarbonato di sodio è un rimedio utile a eliminare e neutralizzare gli odori della lettiera. Non ha una reale potere disinfettante, ragion per cui non deve sostituire prodotti con questa proprietà.

Perché disinfettare la stanza della lettiera? La disinfezione dell'area destinata ad accogliere la lettiera è fondamentale per eliminare germi e batteri che il gatto potrebbe aver disseminato sul pavimento dopo aver fatto uso della sua cassettina. Il gatto, del resto, non lava le zampe come fa l'essere umano dopo l'uso del bagno e ciò fa sì che trasporti ovunque i germi con cui è venuto a contatto toccando la sabbietta.

Perché non usare prodotti aggressivi per pulire la lettiera? Per la pulizia profonda della lettiera è controindicato l'uso di prodotti aggressivi a base di candeggina o ammoniaca, in quanto questi potrebbero essere tossici per il gatto. Ecco spiegato perché, per la pulizia profonda, è indicato ricorrere ad acqua calda e a un buon detergente, come il detersivo per piatti.

Perché non usare detergenti troppo profumati? Gli esperti consigliano di non usare detergenti eccessivamente profumati, in quanto il profumo rilasciato sulla cassettina potrebbe infastidire il gatto e indurlo a cercarsi un altro posto dove fare i propri bisogni.

Ogni quanto pulire la lettiera? In linea generale, la pulizia profonda della lettiera andrebbe eseguita 1 volta a settimana. Potrebbe essere necessario praticarla con maggiore frequenza qualora fosse a disposizione di più di un gatto. Si ricorda che, giornalmente, bisognerebbe provvedere alla rimozione dei grumi di urina e delle deiezioni, per evitare la diffusione di cattivi odori dalla lettiera e assicurare un bagno sempre accettabile e gradito al gatto di casa. In aggiunta a ciò, la pulizia quotidiana della lettiera del gatto è importante anche per preservare la salute del padrone: per esempio, le oocisti di Toxoplasma gondii, emesse con le feci da un gatto infetto, diventano infettive dopo 24 ore; se la loro rimozione avviene prima, le probabilità di contrarre la toxoplasmosi è ridotta.