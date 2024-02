Come dimostra affetto il criceto: i segnali Tenero, dolce e buffo: il criceto è un animale da compagnia amatissimo. Chi ha avuto a che fare con questo tenero roditore però si chiede spesso: come dimostra affetto il criceto? Una domanda a cui è importante saper rispondere per garantire la salute e il benessere di questo pet. Prima di approfondire, però, ricordati di unirti al nostro canale Whatsapp per aggiornamenti e approfondimenti sul mondo degli animali, della salute e del benessere e alo profilo Instagram di MypersonalPet, imperdibile per gli amanti degli animali.

Che emozioni provano i criceti? Felicità;

Tristezza;

Rabbia;

Sollievo;

Frustrazione. I criceti sono animali notturni che preferiscono giocare e svolgere attività di notte anziché di giorno, al tempo stesso sono particolarmente timidi. Forse per questo molto spesso i proprietari si chiedono se questi pet provano emozioni e sono in grado di affezionarsi. La risposta è sì: diversi studi (tra cui uno pubblicato sulla rivista scientifica Royal Society) hanno dimostrato che questi piccoli roditori provano almeno felicità, tristezza, rabbia, sollievo e frustrazione. In più il criceto – proprio come il cane o il gatto – esprime a modo suo l'affetto che prova verso il padrone e lo fa alzandosi sulle zampe posteriori oppure affacciandosi alla gabbia ogni volta che avverte l'odore del suo umano. Si tratta di una richiesta di attenzioni che indica anche la capacità di riconoscere il padrone, identificato come colui che fornisce il cibo necessario. Studi comportamentali hanno dimostrato dunque che il criceto si lega alle persone, ma ama comunque farlo con discrezione. Per conquistarlo servono pazienza e delicatezza, dato che inizialmente si mostrerà sempre come diffidente e distante, incapace di provare fiducia o affetto. Dunque datti tempo e, a poco a poco, riuscirai a conquistare il tuo pet. Trascorri del tempo con lui, donagli affetto e prenditene cura nel migliore dei modi: solo in questo modo verrai davvero ricambiato.

Cosa fa un criceto quando è felice? È attivo durante la notte;

Riposa solo di giorno;

Mangia e beve normalmente;

Si lava e stiracchia dopo un pisolino;

Non ha comportamenti compulsivi;

Non si nasconde. Quando il criceto è felice mette in atto dei comportamenti particolari. Per esempio è particolarmente attivo di notte, mentre preferisce riposare di giorno. Mangia e beve con regolarità, dopo aver dormito sbadiglia, si lava e si stiracchia, esplorando l'ambiente circostante. I criceti che sono felici e contenti adorano giocare e lo fanno soprattutto nelle ore notturne, allenandosi sulla ruota. Un uso della ruota ridotto, ad esempio, può svelarti che qualcosa non va e che il tuo pet è stanco oppure stressato. In questi casi sarebbe meglio, per monitorare lo stato di salute dell'animale, mettere un contagiri sulla ruota e registrare in questo modo i numeri di giri che compie. I comportamenti compulsivi sono un altro indicatore che qualcosa non va. Un criceto che non sta bene, è in ansia o sotto stress, tenderà infatti ad arrampicarsi sul recinto o sulla gabbia, mordendo le sbarre come se volesse fuggire. In generale il gioco e la tendenza a non nascondersi stanno a indicare che l'animale sta bene mentalmente. Se è sempre visibile, gioca con corde e rosicchia gli oggetti, probabilmente il tuo criceto è molto felice. Un pet felice è un pet indaffarato: valuta se costruisce tunnel o scava, fornendogli se necessario dei trucioli di legno per divertirsi. Infine un cricetino felice tenderà ad accumulare nella tana il cibo, portandolo nella ciotola in un modo molto particolare, ossia nascondendolo nelle tasche delle guance.

Come capire se un criceto è contento? Capire se un criceto è contento non è difficile, per farlo basterà osservare i suoi comportamenti. Ad esempio se il tuo pet si lascia accarezzare tranquillamente, senza diventare mai aggressivo, mangia e gioca tutti i giorni, probabilmente è molto felice. Anche l'aspetto fisico – oltre al comportamento – può essere un buon indicatore della felicità del criceto. Se questo animale sta bene infatti avrà un pelo morbido e lucido, senza nessun segno di malessere. Al contrario se quando interagisci con lui oppure lo osservi ha le orecchie all'indietro, probabilmente è triste o depresso. In questo caso sarebbe meglio agire tempestivamente – contattando anche il veterinario se necessario – per capire come migliorare la situazione.