Come dare la pastiglia al gatto? È la domanda che i proprietari di questi felini domestici si fanno nel momento in cui il veterinario prescrive loro un farmaco o un integratore alimentare in forma di compresse.

I gatti, si sa, non amano particolarmente essere forzati a fare qualcosa e l'assunzione di compresse - soprattutto se non appetibili o con un sapore sgradito - rientra a pieno titolo nelle cose che più detestano.

In alcuni casi, d'altro canto, si potrebbe essere così fortunati da avere un gatto tanto mansueto da non riscontrare alcuna difficoltà; in altri casi, invece, anche se il micio di casa è normalmente docile ed affettuoso, potrebbe trasformarsi in una belva quando viene obbligato a deglutire una pastiglia. Come fare in questi casi? Qual è il miglior modo per dare la pastiglia al gatto senza stressarlo eccessivamente? In questo articolo cercheremo di fornire qualche informazione utile.