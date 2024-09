Come dare da mangiare a un gattino?

Per somministrare il latte opta per una siringa o un contagocce per i gattini piccoli nelle prime settimane di vita, e per un biberon per gatti (acquistabili in un negozio di animali), per quelli più grandi. Il biberon andrà sterilizzato ogni volta, in acqua fatta bollire precedentemente in un pentolino.

Per prima cosa, dovrai calibrare l' alimentazione del gatto in base alla sua età e quindi procurarti il cibo corretto . Il gatto senza mamma ha bisogno di latte artificiale per gatti i primi mesi di vita, che andrà miscelato correttamente, seguendo le indicazioni sulla scatola, e poi scaldato. Puoi optare per cibo umido, e poi miscelato con cibo secco, quando ha già superato le 8 settimane.

Cosa devono mangiare i gattini di 1 mese?

Latte materno;

Latte artificiale per gattini.

In assoluto il cibo migliore per i gattini di un mese è il latte materno. In sua assenza bisogna ricorrere al latte artificiale specifico per gatti. Non utilizziamo quello per bambini, e non seguiamo ricette online per farlo a casa. Il latte di capra o di mucca non forniscono i nutrienti necessari, e in alcuni casi possono risultare indigesti. Il nostro veterinario ci saprà indirizzare verso i marchi più idonei alle condizioni del nostro gattino. È troppo presto per qualsiasi altro tipo di mangime per gatti.

Il latte materno in polvere per gatti va mescolato in acqua, seguendo le indicazioni sulla scatola, e poi somministrato con il biberon.