Come curare il pelo del gatto in autunno?

Pelo del gatto in autunno: come prepararlo al meglio? Col cambio di stagione e l'avvicinarsi dell'autunno il gatto comincia a perdere il pelo. Spazzolature frequenti, erba gatta sempre a disposizione e tecniche per lo smaltimento dei boli di pelo (come alimenti a base di malto e fibre vegetali) possono aiutare il felino a superare senza disagi questo momento di transizione.

In quali periodi il gatto cambia il pelo? Primavera

Autunno In autunno e in primavera il pelo del gatto fa la muta. Nella fattispecie dell'autunno, il pelo leggero e meno folto dell'estate cade per lasciare posto a una folta pelliccia, adatta ai climi più rigidi dell'inverno. Con l'arrivo dei primi caldi, invece, il gatto perde (se lo possiede) il sottopelo e buona parte del pelo caldo, così da ridurre notevolmente la capacità del manto di sostenere le basse temperature. I periodi di muta sono particolarmente delicati sia per il gatto che per il padrone, il quale dovrà trovare il modo di rendere la procedura (che si verificherà due volte l'anno per tutta la vita dell'animale) più tranquilla e serena possibile.

Come mantenere pulito il pelo del gatto? Spazzolate frequenti;

Toelettature professionali in caso di presenza di molti nodi (specialmente se il gatto esce di casa ed entra in contatto con sostanze appiccicose, come la resina degli alberi);

Introduzione in casa di un vasetto di erba gatta, se non si possiede un giardino La spazzola è un aiuto formidabile per mantenere pulito e ordinato il pelo del gatto. Abituarlo a spazzolature frequenti (specialmente sul pancino, in prossimità dell'attaccatura delle zampe e sul posteriore, sotto la coda) è di vitale importanza per l'igiene del gatto e la tranquillità del padrone. Esistono molti tipi di spazzole sul mercato, ognuna delle quali è pensata per un'occasione specifica o per un pelo particolare. Gatti dal pelo folto potrebbero avere bisogno di spazzole a denti fitti, con le estremità leggermente arrotondate così da non provocare dolore durante la spazzolatura. I pettini a denti metallici sono molto utili per rimuovere frammenti di lettiera o escrementi, o magari spazzolare velocemente un gatto che è già stato toelettato il giorno prima. La lunghezza del pelo (e la presenza del sottopelo) determina la frequenza di spazzolatura, che dovrebbe trasformarsi, quando possibile, in un rituale quotidiano. Per esempio, un gatto col sottopelo sarà più propenso a sviluppare nodi, specie nelle zone dove non può arrivare a lavarsi da solo. Di fatto, il gatto è un animale molto pulito che si lava da solo, utilizzando la sua lingua dotata di piccoli uncini che fungono da pettine naturale. Purtroppo però non può sputare il pelo in eccesso, che verrà invece ingoiato. Questa pratica di grooming, tanto naturale quando indispensabile per la salute psicofisica del gatto, può provocare i boli di pelo.

Come gestire i boli di pelo? Mettere a disposizione un vasetto di erba gatta;

Aggiungere fibre e paste a base di malto alla dieta quotidiana del gatto;

Spazzolare di frequente il manto, così da ridurre l'entità dei boli di pelo; Un bolo di pelo è un accumulo di pelo che si sedimenta nell'apparato digerente del felino, e che può essere rimossa solo in due modi: l'evacuazione o il vomito. Molto spesso l'evacuazione nella lettiera, tramite escrementi, dei boli di pelo si rivela dolorosa. Essi tendono a compattarsi nell'intestino, insieme ai residui di cibo, diventando molto solidi. Erba gatta e paste a base di fibre naturali o malto possono facilitare l'espulsione dei boli di pelo in due modi diversi. L'erba gatta stimola il vomito: un gatto che vomita, specie nel periodo di muta, sta espellendo boli di pelo che dovrebbe alternativamente evacuare attraverso le feci. Il malto è una sostanza pastosa che rende le feci più malleabili, e dunque più facili da espellere per l'apparato escretore felino. Non è raro infine vedere il proprio gatto che mangia l'erba del giardino: lasciamolo fare, poiché sta utilizzando le fibre naturali per indursi il vomito e pulirsi l'apparato digerente in maniera del tutto spontanea.

Cosa fa bene al pelo dei gatti? Cibo ricco di Omega 3 e Omega 6; All'interno della dieta sana ed equilibrata del gatto non dovrebbero mai mancare ingredienti come Omega 3 e Omega 6, importantissimi per la salute del pelo e della pelle. Non solo: questi acidi grassi sono l'ideale per un manto lucido e soffice.