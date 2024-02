Come fa a comunicare un pappagallo?

Se ti stai chiedendo come avvviene la comunicazione del pappagallo , questo è proprio l'articolo che fa per te. Prima di continuare, però, ricordati di seguirci su Whatsapp per non perdere alcun aggiornamento su salute, animali e benessere.

Il pappagallo è una specie affascinante non solo perché in grado di emulare i vocalizzi degli esseri umani, ma anche per la sua altissima intelligenza e la sua capacità di portare allegria nelle case che scelgono di adottarne uno.

Come comunicano i pappagalli tra di loro?

Vocalizzi

Fischi e canti

Movimento del piumaggio

Movimenti del becco e della testa

Movimento della coda

Postura

Capire il linguaggio del pappagallo è importantissimo, ed è bene sapere che i vocalizzi, per quanto divertenti e affascinanti, non sono che la punta dell'iceberg. I suoni che emette l'animale sono una parte del tutto: leggere i movimenti, interpretare la postura e il linguaggio del corpo è importantissimo tra animali e tra uomo e pappagallo.

Per esempio, i segnali acustici di un pappagallo sono estremamente specializzati e gli permettono di comunicare con i loro simili eventuali pericoli o allerte.

Il pappagallo non usa solo i vocalizzi per la sua comunicazione. Saper capire gli strumenti di linguaggio di questo animale è importantissimo non solo per costruire un rapporto felice e sicuro, ma anche per capire con tempestività se qualcosa non va.

Se stai pensando di adottare un pappagallo, sappi che questo è un animale impegnativo. La sua salute psicofisica, infatti, dipende da uno stimolo continuato e continuativo da parte del padrone, il quale deve impegnarsi a mantenere attivo e interessato l'animale. Un pappagallo che sente la solitudine o si sente solo potrebbe infatti manifestare segni di stress, come per esempio la depiumazione. In pratica, comincia a strapparsi le piume da solo.