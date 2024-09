Come comportarsi con mamma gatta in lutto?

Come aiutare mamma gatta in lutto? Una mamma gatto in lutto va supportata a seconda di come vive il distacco dal suo piccolo. Se l'evento le ha provocato tristezza, depressione e stress va certamente accompagnata nell'elaborazione di quella che è una vera e propria perdita, per mezzo di attenzioni specifiche.

La mamma gatto in lutto è consapevole della morte? Sì, mamma gatta è consapevole della perdita. Mamma gatta, indipendentemente dal fatto che viva il decesso dei suoi cuccioli come un lutto o meno, capisce quando muoiono. La presa di coscienza avviene nel momento in cui si verifica un'interruzione dei legami e, se c'era un attaccamento, la gatta vive una vera e propria perdita. Per riconoscerla è importante saper leggere correttamente il linguaggio del gatto. Nonostante esista la credenza secondo la quale il gatto sia distante e distaccato, si tratta di un animale sociale, in grado di tessere rapporti profondi e soffrire. La consapevolezza della morte può durare anche molto a lungo e cambiare equilibri radicati. Può provocare un dolore reale, anche alla luce della consapevolezza che i felini siano animali estremamente abitudinari e che le novità – anche quelle belle, figuriamoci le brutte – possano essere per loro destabilizzanti. Possono esserlo - per esempio - anche la partenza di un familiare, l'arrivo di un neonato o di un altro animale domestico e un trasloco.

Quali sono gli stadi del lutto? Attivazione;

Depressione;

Guarigione. La mamma gatta in lutto, in un primo momento, dovrà affrontare lo stadio dell'attivazione. In questa fase potrebbe cercare, per ore o addirittura giorni, il cucciolo che non c'è più. Dopodiché ci sono la presa di coscienza della perdita e la depressione che durano poche settimane. Con il tempo, tornerà a un umore migliore e a un comportamento normale; ma questo non significa che non possa esserci un cambiamento radicale negli atteggiamenti post-lutto. A questo punto inizia la fase della guarigione che può durare da due settimane a sei mesi circa. È qui che la gatta avrà bisogno di rassicurazioni e di attenzioni da chi considera famiglia. A confermare quanto detto sono anche gli scienziati che studiano costantemente le emozioni degli animali, anche subito dopo la perdita di un compagno, che sia un cucciolo o un altro membro della colonia felina. In molti casi sono stati riscontrati i segnali veri e propri del dolore, dal pianto alla disperazione. Resta comunque il fatto che ogni esemplare elabora gli eventi della vita a modo proprio.

Come si riconosce il dolore di mamma gatto? La gatta appare letargica;

È depressa;

Appare ansiosa;

Ricerca della solitudine;

Può avere problemi gastrointestinali;

Può perdere il pelo;

Manifesta una cura dell'igiene personale maggiore;

Può fare la pipì più volte rispetto al passato. I felini possono manifestare effetti sia psicologici che fisici. Questi in mamma gatta possono variare in base alla sua indole e ad altri fattori. A incidere sono anche la tipologia di morte, il momento in cui avviene e cos'è che l'ha provocata. Sapere che i gatti vivono il lutto, conoscere a fondo il proprio animale e saper riconoscere il cambiamento rappresenta il primo passo per capire che ha un disagio profondo e che necessita di attenzioni mirate e una dose di affetto maggiore rispetto alla norma.

Come ci si comporta con un gatto in lutto? Si mostra compassione;

Si arricchisce l'ambiente;

Si ha pazienza. Come succede agli umani, anche i gatti devono avere il tempo di elaborare un cambiamento così radicale, non soltanto nelle abitudini ma soprattutto rispetto a un'assenza improvvisa dal punto di vista affettivo. Ecco allora che chi vive a contatto con mamma gatto dovrebbe in primo luogo farle capire che comprende il suo dolore, mostrando vicinanza fisica ed emotiva. Arricchire la casa di nuovi stimoli può aiutarla a distrarsi e a superare lo stress. Nuovi giochi, rinforzi positivi, una cuccia più confortevole possono fare in modo che un attraversamento naturale del dolore possa avvenire senza intoppi e più velocemente. Infine, non resta che avere pazienza e dare il tempo necessario alla gatta di elaborare una perdita senza dubbio importante.