Come chiede aiuto il cane?

In che modo chiede aiuto il cane? Un cane chiede aiuto in vari modi: si rincorre la coda, trascina il sedere a terra, si accovaccia spesso, strofina il muso a terra, si gratta le orecchie, mangia e beve meno, emette versi di continuo, ha spesso "incidenti" casalinghi. Potrebbe anche fissare insistentemente il padrone, o toccarlo con il muso in maniera abbastanza eloquente.

Perché il cane rincorre la coda? Problema psicofisico;

Fastidio cutaneo;

Malattia cutanea;

Stress;

Ansia. Il cane si rincorre la coda per problemi di natura psicofisica, nella peggiore delle ipotesi. Può essere un modo per chiedere aiuto, segnalando il suo malessere. Al tempo stesso, può trattarsi di un gioco. Tentare di afferrarsi la coda può essere l'equivalente di provare a grattarsi laddove la struttura delle zampe lo rende più complesso. In linea generale, il cane può tentare così di alleviare un fastidio, magari generato da malattie cutanee. Ciò può anche essere un segnale di forte stress e/o ansia.

Perché il cane trascina il sedere a terra? Parassiti intestinali;

Problema nelle ghiandole perianali. Se il cane trascina il sedere a terra di frequente, al punto da divenire un'abitudine, c'è qualcosa che non va e si dovrebbe contattare il proprio veterinario. Le problematiche più frequenti comprendono parassiti intestinali o fastidi di vario genere alle ghiandole perianali. Un caso isolato non dovrebbe generare allarme. Una certa frequenza potrebbe invece evidenziare problematiche legate a parassiti come la tenia. Perdita di peso, diarrea e vomito sono sintomi che solitamente si manifestano in casi del genere. Dovesse trattarsi di un'infiammazione delle ghiandole perianali, invece, il problema è legato al mancato svuotamento delle stesse dopo l'evacuazione delle feci. Trascinando il sedere, il cane tenta di facilitare tale processo.

Perché il cane si accovaccia? Un cane che si accovaccia sulle zampe anteriore vuole spesso giocare. Se lo fa troppo spesso, però, potrebbe accusare dei dolori nell'area addominale. Il suo mal di pancia può avere cause di vario genere e soltanto un veterinario può valutare al meglio la situazione. Una visita è la mossa giusta, perché alcune cause possono essere molto pericolose. Basti pensare alla pancreatite, malattia dell'apparato digerente che vanta sintomi come vomito e inappetenza.

Perché il cane strofina il muso? Irritazione;

Infiammazione;

Problema oculare;

Corpo estraneo. Se il cane strofina il muso per terra continuamente, non soltanto al parco in presenza di forti odori, qualcosa non va. Potrebbe trarre giovamento dal gesto a causa di un'irritazione, che genera prurito. Al tempo stesso, potrebbe star tentando di grattarsi le orecchie, alle prese con un'infiammazione. Non è da escludere, inoltre, che tenti di alleviare il fastidio agli occhi, a causa di qualsiasi problema. A ciò si aggiunge l'eventualità di un corpo estraneo tra i denti o in altre zone della bocca.

Perché il cane si gratta le orecchie? Un cane che usa le zampe posteriori per grattarsi le orecchie, arrovellandosi per trovare la giusta posizione, potrebbe avere un problema fisico. Ciò nel caso in cui la situazione vada a ripetersi di continuo, al punto da divenire la sua nuova normalità. Sarebbe il caso di spostare il pelo e verificare di persona lo strato di pelle sottostante. Potrebbero esserci dei parassiti di vario genere. Al tempo stesso, l'animale potrebbe star sperimentando altri problemi della pelle, come una forma d'allergia o di dermatite canina.

Perché il cane non mangia e beve? Un cane che cambia abitudini in termini di cibo sta chiedendo aiuto, innegabilmente. Che si tratti di un problema più o meno grave, da una patologia al caldo asfissiante, c'è di certo qualcosa che non va. Solitamente, di pari passo con l'inappetenza, giunge anche il poco interesse per l'acqua. Potrebbe star sperimentando gli effetti di un virus di poco conto, che deve fare il suo corso nell'organismo. Potrebbe però essere anche segno di una patologia più grave, necessitante un intervento. La parola deve passare a un veterinario in casi del genere. I sintomi vanno monitorati e, se insistono per più di 24 ore, occorre chiamare il medico.

Perché il cane emette versi? Stress;

Ansia;

Fastidio;

Paura;

Dolore. Ogni proprietario conosce il proprio cane, il che vuol dire che sa quando uno sguardo fisso o un piagnucolio indicano voglia d'attenzioni, di cibo o di una passeggiata. Ma se tutto ciò avviene con estrema frequenza? Se il cane non fa che lamentarsi? C'è qualcosa che non va. Stress, ansia e preoccupazione possono portare a situazioni del genere. Lo stesso dicasi per un'effettiva sensazione acuta di dolore. In casi del genere potrebbe trattarsi di qualsiasi problematica. La forma di richiesta d'aiuto è di certo generica. Occorre osservare l'animale e studiarne eventuali cambiamenti, per poi affidarsi a mani esperte.