Come capire se il cane ha la febbre e cosa fare

Il metodo più "collaudato" su cui molti proprietari di cani si affidano per controllare se il cane ha la febbre è toccagli il naso. Quando è bagnato e freddo, il cane sta bene. Se è caldo e secco, probabilmente ha la febbre. Tuttavia, anche se questo metodo può offrire un sospetto della presenza di febbre, o della sua assenza, a volte, la diagnosi è più complicata di così. Entriamo nel dettaglio. Shutterstock

Qual è la temperatura normale di un cane? A differenza delle persone, che hanno un intervallo di temperatura normale compreso tra 36,4 e 37,6 gradi Celsius, la temperatura normale del cane è più alta: l'intervallo è compreso tra 37,5 e 39,2 °C. Puoi misurare questo parametro con un termometro per animali domestici. Quindi, ora che sappiamo a quanto è "normale", diamo un'occhiata ai segni che possono indicare se il cane ha la febbre.

Quali sono i segni della febbre nei cani? Il cane non può comunicarti verbalmente quando ha la febbre, quindi è importante familiarizzare con i possibili segni clinici / sintomi più indicativi. Ecco le condizioni più comuni che si associano a temperatura anormalmente più elevata nel cane: Occhi rossi;

Letargia/mancanza di energia;

Orecchie calde;

Naso caldo e asciutto;

Brividi;

Perdita di appetito;

Tosse;

Vomito. Attenzione! La febbre è una normale reazione di difesa dell'organismo; pertanto, non è da considerare come una causa, ma essa stessa come un segno clinico importante per la salute dell'animale.

Cosa può causa febbre nel cane? L'infezione e/o l'infiammazione sono le condizioni che più frequentemente causano febbre nei cani, poiché, come abbiamo detto, rappresenta un meccanismo di difesa. Le cause primarie più diffuse di infezione e/o infiammazione includono: Morso o graffio o taglio infetto;

o o Infezione alle orecchie;

alle Infezione del tratto urinario (UTI);

del (UTI); Infezione o ascesso nel cavo orale (dente, gengiva ecc.);

o nel (dente, gengiva ecc.); Malattia infettiva sistemica;

Infezione agli organi, come reni o polmoni. Anche l'ingestione di sostanze velenose può causare febbre. Tra queste ricordiamo: Piante tossiche;

Antigelo per veicoli a motore;

per veicoli a motore; Farmaci umani;

Alimenti umani che sono tossici per i cani, compreso il dolcificante artificiale xilitolo. Se ritieni che il tuo cane abbia ingerito una sostanza tossica, contatta il veterinario o una clinica. Vaccinazioni Non è raro che gli animali domestici (come gli esseri umani) manifestino una febbre di basso grado 24-48 ore dopo una vaccinazione. Questa, di solito, non è pericolosa, e si risolve dopo circa un giorno; ma è bene monitorare la situazione.

Come misurare la temperatura del cane? Una valutazione accurata della sua temperatura può essere eseguita solo con un termometro rettale o auricolare. Al giorno d'oggi, esistono termometri digitali realizzati appositamente per gli animali domestici, che registrano la temperatura in circa 60 secondi, riducendo il suo (e il tuo) disagio. Se scegli un termometro rettale, lubrificalo prima con vaselina o olio per bambini. Inseriscilo delicatamente per circa 2-3 centimetri nell'ano tuo cane e poi rimuovilo non appena ottieni il parametro. I termometri auricolari sono meno invasivi, ma rappresentano comunque un modo affidabile per misurare la temperatura. Questo rileva le onde di calore infrarosse emesse dall'area attorno al timpano. Il termometro va posizionato in profondità nel condotto uditivo. Tali strumenti sono generalmente un po' più costosi, ma il cane apprezzerà. Leggete comunque attentamente tutte le istruzioni e non utilizzare termometri di vetro al mercurio.

Quando è il caso di portare il cane dal veterinario? Il cane ha la febbre quando la sua temperatura raggiunge i 39,5 gradi o più. In questi casi è bene rivolgersi al veterinario. Una temperatura di 41,1 °C o più può danneggiare gli organi dell'animale domestico e può essere fatale; quindi, non aspettare mai fino a quel punto. La diagnosi può comunque essere complicata. Il veterinario, probabilmente, ha già una cartella clinica del cane, con informazioni su vaccini, interventi chirurgici, allergie, farmaci e malattie pregresse. Ma potrebbe anche aver bisogno di essere informato su eventuali lesioni fisiche recenti, ingestione di piante o altri tossici, punture di insetti e così via. Sarà anche utile riferire quando hai osservato per la prima volta la febbre. Dopo aver condotto un esame fisico, il veterinario può suggerire dei test di laboratorio di routine, come analisi delle urine, emocromo o un profilo biochimico. Questi possono offrire informazioni utili su una condizione o infezione sottostante. In caso di infezione, al tuo cane potrebbero essere prescritti dei farmaci antibiotici. Potrebbero essere necessari anche altri test più specifici. A volte, non è possibile determinare la causa principale della febbre; si tratta di una condizione che prende il nome di FUO (Fever of Unknown Origin).