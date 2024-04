Come posso capire se il mio cane ha bisogno di un compagno? I padroni dei cani hanno spesso preoccupazioni che riguardano la salute non solo fisica, ma anche mentale del proprio animale. In particolare spesso vorrebbero capire se il cane ha bisogno di un compagno e se soffre la solitudine, magari a causa di un lavoro che tiene il padrone molte ore lontano da casa. Comprendere come si sente il cane è essenziale per evitare che possa non solo sviluppare un comportamento sbagliato, ma anche che possa ammalarsi e vivere male. Prima di scoprire qualcosa di più su questo argomento ti ricordiamo che puoi anche unirti al nostro canale Whatsapp per aggiornamenti e approfondimenti sul mondo degli animali, della salute e del benessere e il profilo Instagram di MypersonalPet, imperdibile per gli amanti degli animali.

Come capire se il cane si sente solo Ti segue in giro per casa

Non gioca spesso

Si lecca il pelo in modo ossessivo

Dorme molto

Distrugge mobili oppure oggetti Il cane è un animale che ama la socialità e soffre la solitudine. Per questo è essenziale cogliere i segnali che lancia per comunicare al proprio padrone che si sente solo. Ad esempio se il cane, appena torni a casa dal lavoro, non fa altro che seguirti e vuole starti sempre accanto significa che sta cercando di attirare la tua attenzione e che ha bisogno della tua compagnia. Se trascorre molto tempo da solo inoltre potrebbe perdere alcune delle sue abilità sociali, smettendo di essere propenso al gioco e all'interazione. Ciò vuol dire che probabilmente sta vivendo una situazione di forte disagio. Anche l'ansia e la noia possono portare l'animale a leccarsi spesso. Questo comportamento, nei casi più gravi, può provocare addirittura la perdita del pelo. Un altro modo che il cane ha per esprimere il suo disagio è quello di dormire a lungo e spesso per distrarsi e vincere la noia. Infine l'atteggiamento distruttivo è il modo più comune che l'animale ha per cercare l'attenzione del proprio padrone quando si sente solo. In questo caso tenderà a rovinare i mobili e a distruggere gli oggetti.

Il cane si sente solo senza un altro cane? La domanda che spesso si fanno i padroni è se il cane si sente solo senza la compagnia di un altro cane. Come abbiamo già sottolineato in precedenza i cani hanno sentimenti simili a quelli provati dagli esseri umani. Ciò significa che possono soffrire di solitudine, ma anche di depressione e di ansia da separazione quando non sono a contatto con altri animali o con le persone. Inoltre se non hanno nulla da fare possono sperimentare la noia e un senso di inutilità. La presenza di un altro cane in casa, soprattutto se il padrone è spesso assente, potrebbe quindi aiutare l'animale a superare il senso di solitudine. Ovviamente questa non è l'unica soluzione e prima di adottare un altro cane è essenziale fare una serie di considerazioni per capire se si tratta della scelta giusta. In generale, sia in presenza di un cane che di due, sarebbe preferibile sempre trascorrere del tempo con il proprio animale, dedicandogli le attenzioni di cui ha bisogno. Lunghe passeggiate, coccole e giochi, ma anche semplicemente la compagnia, sono elementi essenziali per la salute del cane.

Cosa fare se il cane si sente solo Cosa fare se il tuo cane si sente solo? Quando si adotta un cucciolo sarebbe meglio abituarlo a stare da solo gradualmente per evitare che possa soffrire di ansia da separazione una volta divenuto adulto. Se il cane manifesta un disagio legato alla solitudine sarebbe meglio correre ai ripari, cercando di trascorrere più tempo con lui. Dedicagli qualche ora, giocando con i suoi giochi preferiti e uscendo di casa per fare una lunga passeggiata ogni volta che puoi. È essenziale che il cane faccia spesso esercizio fisico e che abbia sempre a disposizione i suoi giochi per intrattenersi quando è solo. Ogni volta che esci di casa, inoltre, cerca di non creare nell'animale uno stato d'ansia, salutandolo in modo eccessivo. Al contrario, abitualo a vivere questo momento con serenità, magari informandolo che stai per uscire con il tintinnare delle chiavi o mettendoti le scarpe.