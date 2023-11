Come capire se il gatto è arrabbiato?

Andiamo a vedere quali sono le cause principali della rabbia del gatto e, soprattutto, quali sono i segnali che il gatto è pronto ad attaccare . Prima di continuare a leggere, però, ricordatevi di seguirci su Whatsapp per non perdere alcun aggiornamento su salute, animali e benessere.

Gatto arrabbiato con padrone: cosa fare?

Evitare di urlargli contro (peggiorando la situazione)

Non toccare il gatto arrabbiato

Fornirgli spazi di svago come tira graffi e giocattoli

Evitare di sottoporlo al contatto con gli ospiti

In linea generale, il gatto tende ad arrabbiarsi quasi esclusivamente nel caso in cui si senta minacciato o viene toccato in un punto del corpo in cui prova dolore. Le reazioni strane o inconsuete, come il gatto che si volta e soffia, allungando la zampa per graffiare, sono un sintomo e non un problema.

Un bravo padrone capisce quando questa circostanza indica un problema sottostante, ed evita di arrabbiarsi di rimando, sgridando il felino ed esigendo rispetto. Questo è particolarmente vero nei casi in cui il gatto non è normalmente incline a scatti di rabbia.

Il gatto non è un cane, il quale è spesso geneticamente programmato da anni e anni di selezione umana per compiacere il suo padrone. Il felino ama farsi gli affari suoi ed è una creatura indipendente e quasi autonoma. Per quanto sarà sempre capace di affezionarsi ai suoi padroni, anche molto, avrà bisogno dei suoi spazi.

La prima cosa da fare quando un gatto manifesta stizza o rabbia, o il gatto è aggressivo, è quella di lasciarlo stare. Piano piano sarà opportuno blandirlo con i suoi snack preferiti e, con tutta la pazienza del mondo e anche un po' di più, mettersi in condizione di avvicinarlo e fargli capire che tutto va bene, e non ci sono pericoli imminenti.