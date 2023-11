Incroci e meticci: come capire cos'è un cane? Di che razza è? Si tratta di una domanda che tantissimi padroni sentono fare di fronte al loro pet e a cui non riescono a rispondere. Capire l'incrocio di un cane è importante, non solo per questo motivo. Consente infatti di comprendere quali sono le origini del proprio meticcio e di scoprire qualcosa di più sul suo albero genealogico per quanto riguarda la predisposizione a particolari patologie. Esistono diversi modi per riuscire a comprendere l'incrocio del tuo quattrozampe, dal test del DNA alle caratteristiche fisiche. Ricorda inoltre che puoi unirti al nostro canale Whatsapp per aggiornamenti e approfondimenti sul mondo degli animali, della salute e del benessere.

Come capire l'incrocio di un cane Esistono diversi metodi per capire l'incrocio di un cane. Il primissimo passo consiste nell'osservare il cane accuratamente, cercando di identificare le caratteristiche fisiche che sono tipiche di una razza. Ad esempio la struttura del cranio, il pelo, l'altezza o l'aspetto generale. Il metodo più preciso per comprendere l'incrocio del tuo pet però è il test del DNA. Si tratta di un metodo che consente di scoprire quali sono gli antenati del tuo amico a quattrozampe e, di conseguenza, da quale incrocio deriva.

Come capire se un cane è di razza senza pedigree Un cane può ottenere il pedigree solamente se è nata da dei genitori che hanno entrambi il pedigree. Questo documento infatti attesta l'albero genealogico dell'animale con l'elenco dei suoi antenati, consente dunque di risalire a possibili patologie congenite o difetti, evitando accoppiamenti fra gli esemplari che sono imparentati strettamente. Secondo la legge italiana dunque solamente se in possesso del pedigree un cane si può definire "di razza". Come capire dunque se il tuo fido è di razza anche se non ha questo documento? Se i genitori del tuo quattrozampe sono di razza ti basterà chiedere il loro nome esatto e chiamare l'ENCI (Ente Nazionale Cinofilia Italiana), richiedendo se risulta per questi due cani una cucciolata.

Tutte le razze di cani meticci Chosky (Chow Chow e Husky)

Golden Husky (Golden Retriever e Husky)

Cockapoo (Cocker Spaniel e Poodle)

Chow tesdesco (Pastore tedesco e Chow Chow)

Schnauzerino o Schnoodle (Schnauzer e Barboncino)

Cavapoo (Cavalier King Charles Spaniel e Poodle)

Maltipoo (Maltese e Poodle)

Peekapoo (PechineseePoodle)

Pitsky (Pit Bull e Husky)

Horgi (Husky e Corgi)

Basset Pei (Basset Hound e Shar Pei)

Pomski (Pomerania e Husky)

Morki (Maltese e Yorkshire)

Yoranian (Yorkshire terrier e Volpino di Pomerania)

Shorgi (Corgi e Sheltie)

Burlino (Bulldog inglese e Carlino)

Cheagle (Chihuahua e Beagle)

Cavachon (Cavalier King e Bichon)

Yorkino o Yorkiepoo (Yorkshire Terrier e Barboncino)

Golden Lab o Goldador (Labrador Retriever e Golden Retriever)

Labradoodle (Labrador Retriever e Poodle)

Goldendoodle (Golden Retriever e Poodle)

Bernedoodle (Bovaro del Benese e Poodle)

Chirlino (Carlino e Chihuahua)

Cocker Pei (Shar Pei e Cocker Spaniel)

Chiweenie (Chihuahua e Dachshund)

Pit Pei (Pit Bull e Shar Pei)

Puggle (Pug e Beagle)

Saint Bernewfie (St Bernard x Newfoundland)

Zuchon (Bichon e Shih Tzu)

Daniff (Gran Danese e Mastiff)

Pastore Bulldog ( Bulldog Inglese e Pastore tedesco)

Pascorgi (Pastore tedesco e Corgi)

Pei tedesco (Pastore tedesco e Shar Pei)

Beagle tedesco (Beagle e Pastore tedesco)

Bullmata (Bulldog e Dalmata)

App per riconoscere razza del cane Dog Scanner (Android/iOS/iPadOS)

Razze canine: Smart Identifier (Android)

DoggyApp (Android)

Identificatore di razza cane (iOS/iPadOS)

Dog Identifier (iOS/iPadOS)

Enciclopedia canina (iOS/iPadOS)

Come riconoscere la razza di un cane da cucciolo Per riconoscere la razza di un cane da cucciolo è importante attendere...tempo! Nei primi mesi di vita infatti è difficile definire quale sia la razza del piccolo pet, bisognerà aspettare sino al raggiungimento dei tre mesi. I cuccioli presentano delle forme arrotondate all'inizio che si modellano con il progredire della crescita, quando raggiungeranno le caratteristiche fisiche che definiscono la razza. Ad esempio un Husky di appena due mesi potrebbe presentare le orecchie basse, facendo pensare a un meticcio. In realtà questa razza sino ai tre mesi di vita ha le orecchie in questo modo: diventeranno appuntite e dritte in seguito.