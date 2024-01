Porcellino d'India: maschio o femmina? Il porcellino d'India, anche noto come cavia domestica, è qualcosa di molto simile a un tenero batuffolo di pelo. Sapere cosa nasconde sotto la sua coda non è così scontato, soprattutto quando si ha a che fare con esemplari molto giovani o dal pelo lungo, come quelli di razza Peruviana o Sheltie. Capire il sesso di un porcellino d'India, d'altro canto, è fondamentale quando si decide di tenere in casa una coppia o un piccolo gruppo di caviette. Prima di scoprire come capire il sesso di un porcellino d'India, però, non dimenticate di unirvi al nostro canale Whatsapp per non perdere neanche una notizia su benessere e salute. E seguite il nostro nuovo profilo su Instagram, una fonte inesauribile di storie, notizie e curiosità sui nostri amici a quattro zampe.

Perché è importante capire il sesso di un porcellino d’India Capire il sesso di un porcellino d'India è particolarmente importante se si decide di prendersi cura di più esemplari di Cavia porcellus (il nome scientifico della specie). Trattandosi di un animale molto sociale, non è mai consigliato adottarne uno, poiché potrebbe ben presto sentirsi solo. Se abbiamo deciso che il porcellino d'India è il pet perfetto per noi, bisognerà tenere conto di questa sua esigenza: la soluzione ideale è quella di adottare una coppia dello stesso sesso, o un piccolo gruppo di cavie composto da un maschio e diverse femmine. Conoscere il sesso dei piccoli roditori, quindi, diventa determinante per evitare gravidanze indesiderate e violenti conflitti nel gruppo che possono originarsi dalla presenza di due maschi nella stessa "famiglia" di caviette.

Come si fa a vedere la sessualità del porcellino d'India? prendere in mano il porcellino d'India con estrema delicatezza;

osservare il basso ventre dell'animale;

dell'animale; cercare il pene, che è nascosto ma circondato da un rigonfiamento tondeggiante;

calcolare le distanze ;

; individuare l'eventuale presenza della forma a Y tipica dei genitali femminili;

tipica dei genitali femminili; in caso di incertezza, rivolgersi a un veterinario. La prima cosa da tenere a mente quando si cerca di capire il sesso di un porcellino d'India è che si tratta di animali piccoli e delicati, che vanno "maneggiati" sempre con estrema cura: saranno anche tra i pet più puliti da tenere in casa, ma le caviette sanno come dimostrare la propria insofferenza. Se la cavietta non ha voglia di farsi controllare i genitali, è meglio rimandare l'operazione a un momento più tranquillo: per poter osservare i genitali del porcellino d'India è necessario tenerlo per qualche istante in posizione supina, una posa molto innaturale per i piccoli roditori. L'unico modo per capire il sesso del porcellino d'India è osservare attentamente le sue zone più intime, cercando i segnali che indicano la presenza di un pene o della fessura a Y tipica dei genitali femminili. Se non si riesce a determinare con certezza se le caviette siano maschi o femmine, il consiglio è quello di farli valutare da un veterinario prima di farli convivere nella stessa gabbietta: i genitali del porcellino d'India sono piuttosto simili a quelli del coniglio, quindi un veterinario specializzato in piccoli mammiferi ed animali esotici saprà certamente fugare ogni dubbio.

Capire il sesso di un porcellino d’India: i genitali La cosa più semplice da fare, per iniziare, è cercare l'eventuale presenza di testicoli, tra le caratteristiche più semplici da individuare quando si cerca di capire il sesso del porcellino d'India. Se i testicoli non sono evidenti, la cosa migliore da fare è cercare il pene: nonostante sia nascosto è possibile individuarlo grazie alla presenza dello scroto (un rigonfiamento circolare che circonda l'ano). Se neanche lo scroto è riconoscibile in maniera sicura, si deve passare al calcolo delle distanze: la differenza più tipica tra porcellini d'India maschi e femmine è nella distanza tra l'ano e gli organi genitali. Mentre negli esemplari femmine è quasi inesistente (la vulva si trova proprio sulla parte superiore dell'ano), nei maschi questa distanza può essere di diversi centimetri. Si può infine passare alla verifica: per confermare che la cavietta sia un maschio, possiamo scoprire parte del pene premendo con molta delicatezza alla base. Per essere certi che si tratti di una femmina, invece, dovremo individuare la forma a Y della vulva, che nel maschio è assente.