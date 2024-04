Come fare a capire quando il gatto vuole attenzioni , per esempio? E quali sono i segnali che ci indicano che il micio ci vuole bene? Prima di scoprirlo, non dimenticate di unirvi al nostro canale Whatsapp e di seguirci su Instagram per non perdere neanche una notizia su salute, benessere e lifestyle…anche dei nostri amici pelosi.

D'altro canto, il linguaggio dei gatti è complesso: a meno che non stiano chiedendo del cibo, argomento sul quale tendono a farsi capire in maniera lampante, i tanti segnali e vocalizzi con cui il gatto ci comunica le sue esigenze o il suo stato d'animo richiedono un po' di interpretazione.

La leggenda metropolitana che vede i gatti come animali solitari e poco affettuosi non può resistere a lungo per chi ha la fortuna di vivere con uno o più gatti. I piccoli felini, ben lontani dall'essere freddi e distaccati, sono anzi animali estremamente espressivi e capaci di sviluppare con gli esseri umani delle relazioni molto profonde , in cui trova posto anche una buona dose d'affetto.

Quando il gatto vuole attenzioni? Come capirlo

Quando un gatto vuole attenzioni, in qualche modo sa come farsi capire. Il suo linguaggio però non è immediato come quello di un cane, quindi il piccolo felino "incompreso" potrebbe decidere di passare alle maniere forti. È quello che avviene, per esempio, quando il gatto ci sale sulle gambe senza preavviso, si frappone tra noi e il libro che stiamo leggendo o salta sulla tastiera del PC, impedendoci di fare qualunque cosa.

Questo avviene perlopiù quando i metodi più civili per chiedere attenzioni, come il fissarci dalla distanza o sedersi di fianco a noi, non sortiscono l'effetto desiderato. Un gatto desideroso di interazione può mettere in atto i comportamenti più diversi: può seguirci per tutta la casa infilandosi pericolosamente tra un passo e l'altro, iniziare a far cadere gli oggetti dal tavolo su cui stiamo lavorando oppure iniziare a miagolare in maniera più insistente del solito (qui andrebbe aperto un discorso a parte, perché i diversi vocalizzi possono avere significati molto differenti).

Nei casi più sfortunati, il gatto che vuole attenzioni assume un comportamento apertamente distruttivo, per esempio iniziando ad assaggiare cose che non dovrebbe (inclusi i nostri capelli) o facendosi le unghie sui mobili. In ogni caso, se un gatto vuole attenzioni e non le riceve, troverà il modo per farsi notare.