Come fa il cane a riconoscere il padrone

Una domanda che ci si pone spesso è se i cani riconoscono il padrone . Un quesito esteso a tutti gli animali domestici, e che non sempre ha una risposta univoca. Grossomodo, parlando dei cani, è la risposta è quasi sempre sì . Non temete, anche se siete lontani da loro per un periodo di tempo, gli studi hanno dimostrato che gli animali domestici hanno un' ottima memoria e possono riconoscervi, ma non sempre nel modo in cui potreste pensare. La loro memoria si basa su altri incipit, diversi dai nostri, che andremo ora a esaminare.

In che modo i cani riconoscono il padrone

Dal profumo

Dai suoni che emettiamo

Dai nostri volti e le nostre espressioni

I cani, così come i gatti, si affidano principalmente ai profumi e ai suoni per capire il mondo, quindi ha senso che li usino per riconoscere le persone così come altri animali. I cani in particolare sono esperti nel distinguerci dal modo in cui odoriamo, e in passato sono stati condotti studi per dimostrare che riconoscono il nostro odore anche quando non siamo effettivamente lì. Il che, quindi, ci fa desumere che devono ricordarsi di noi!

Un altro modo in cui i nostri animali domestici ci riconoscono è dai suoni che emettiamo quando parliamo. Cani e gatti hanno un udito sensibile e possono distinguere la voce del loro padrone da quella di un'altra persona. No, non illudetevi però, questo non significa che ci ascolteranno sempre, però!

I cani non solo comprendono parole o comandi specifici, ma riconoscono anche le persone dalle loro singole voci. Quindi sia il profumo che il suono giocano un ruolo importante nel modo in cui i nostri animali domestici ci riconoscono.

Gli studi hanno anche dimostrato che i cani dimostrato una maggiore attività cerebrale per il profumo delle persone a loro familiari rispetto a chiunque altro, persino più che per gli odori dei cani della loro "famiglia". Non solo i nostri amici a quattro zampe riconoscono e ricordano i profumi dei loro umani, ma si entusiasmano anche se li sentono da lontano, provando eccitazione e felicità nella maggior parte dei casi, anche prima di vederli davanti a loro.

Non solo, nei cani olfatto e udito cooperano per il riconoscimento di una persona o un oggetto: infatti, gli indizi olfattivi che il cane capta, vengono associati nella sua mente ad una precisa immagine, come avviene proprio nel caso del padrone. Uno studio pubblicato sul Journal of Comparative Psychology ci spiega che il nostro animale domestico associa le tracce olfattive fiutate a delle informazioni visive acquisite, creando così una capacità di riconoscimento, simile alla memoria umana.