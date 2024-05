Qualsiasi sia il livello di infestazione, è importante evitare il fai da te, specialmente se non si è sufficientemente esperti. Nel frattempo ti spieghiamo come allontanare le vespe e ti invitiamo a unirti al nostro canale Whatsapp per aggiornamenti e approfondimenti sul mondo degli animali, della salute e del benessere e seguire il profilo Instagram di MypersonalPet , imperdibile per gli amanti degli animali.

Le vespe sono una specie potenzialmente pericolosa per adulti, bambini e altri animali , specie in caso di allergie . Essendo capaci di nidificare in posti abbastanza difficili da raggiungere, spesso ci si accorge del problema quando ormai la situazione è in piena attività.

Cosa fare per mandare via le vespe?

Valutare innanzitutto tecniche di prevenzione

Utilizzare gli appositi veleni per le vespe

Contattare i disinfestatori, specialmente in caso di nidi grandi

Partiamo dal presupposto che le vespe sono creature utili, e che dovrebbero sempre essere allontanate in maniera consapevole. È vero, al contrario delle api non producono miele (o quasi), né hanno la funzione di impollinare le piante. Ciò detto, però, le Vespula vulgaris sono animali utili all'equilibrio naturale poiché si nutrono di ragni, zecche e afidi, tenendo sotto controllo il loro numero.

Non solo: le vespe fanno parte della catena alimentare e sono l'alimento preferito di alcuni uccelli, come rondini e falchi. Gli imenotteri come le vespe non sono di per sé pericolose, a meno che non si sentano minacciate da un comportamento sospetto, specialmente in prossimità di fonti di cibo o del loro nido.

La presenza di una vespa non significa per forza che ci sia un nido nei paraggi. Tuttavia, osservando il suo comportamento, è possibile capire se nei suoi movimenti ci sono dei posti che frequenta più spesso di altri. Potrebbe essere alla ricerca di un luogo dove fare il nido, oppure potrebbe averne già fatto uno.

Il modo migliore per mandare via le vespe è quello di utilizzare degli appositi metodi, più o meno invasivi, nel momento in cui non sono presenti. Chi è allergico o molto spaventato può ricorrere ai veleni, mentre chi preferisce salvaguardare le vespe può usare rimedi naturali.

Se hai individuato un nido in casa tua, o in giardino, valutane le dimensioni, ma soprattutto evita di avvicinarti, toccarlo o colpirlo con una scopa, specialmente in assenza di protezioni da apicoltore. Le vespe sono famose per la loro puntura dolorosa. A differenza delle api, che pungono una volta sola e poi muoiono, le vespe possono pungerti più volte, a piacimento.

Se vuoi provare a rimuovere un nido piccolo da solo, indossa le giuste protezioni, utilizza il fumo o un insetticida specifico e agisci di notte, rimuovendo il nido. Dovrai inserirlo in un sacchetto ed eliminarlo, così da impedire alle vespe di farvi ritorno. È un metodo pericoloso e valido solo per nidi molto piccoli: se non te la senti, non correre pericoli inutili e chiama la disinfestazione.