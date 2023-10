Iguana domestica: cura e alimentazione L'iguana è probabilmente la più popolare, tra le grandi lucertole che si possono tenere in casa. Eppure si tratta di un animale piuttosto complicato da gestire come pet, di certo non quello più indicato per chi è alla prima esperienza. Quando si adotta un'iguana domestica, cura e alimentazione dell'animale vanno gestiti con la massima cura. Prendersi cura di un'iguana non è così semplice: quello che all'inizio sembra un adorabile sauro in miniatura crescerà più del previsto, richiedendo spazi adeguati alle sue dimensioni. Le iguane hanno inoltre esigenze molto specifiche per quello che riguarda temperatura, illuminazione e livelli di umidità, motivo per cui creare un ambiente confortevole per il nostro amico rettile richiederà impegno e dedizione.

Iguana in casa: è una buona scelta? La prima cosa da sapere se si sta pensando di prendersi cura di un'iguana in casa, è che si tratta di una specie con una insignificante storia di domesticazione alle spalle, che non è abituata a convivere con l'uomo. In questo senso, un'iguana sarà sempre più simile a un animale selvatico che a un pet. Un'iguana, inoltre, può crescere molto e in fretta, arrivando a misurare oltre un metro (un metro e mezzo considerando la coda), e può sfiorare i 5 chili di peso. Bisognerà tenerne conto quando prenderemo le misure per il terrario, che dovrà "crescere" con l'iguana. Le iguane possono avere un temperamento esplosivo: questi animali possono essere molto difficili da addomesticare e in alcuni casi possono diventare aggressivi e difficili da gestire (cosa che vale in particolare per gli esemplari maschi). È quindi fondamentale investire tempo e molta pazienza nell'addomesticamento del piccolo sauro molesto, che deve abituarsi alla nostra presenza e a condividere i suoi spazi con una o più specie che naturalmente non apprezza.

Come si tiene una iguana in casa: il terrario In natura, un'iguana può arrivare a superare i due metri di lunghezza e pesare quasi 10 chili. In condizioni di cattività, anche a causa della dieta casalinga, la sua crescita si limita in genere a un metro (un metro e mezzo al massimo, considerando la coda). Ciò non cambia il fatto che nel suo habitat naturale la nostra iguana passerebbe buona parte della giornata arrampicata sugli alberi. Perciò la sua casa non dev'essere soltanto abbastanza spaziosa, ma deve anche permettere al rettile di fare la sua vita da arboricolo: dovremmo quindi fornire all'iguana una discreta quantità di rami, rametti, rampe e ripiani su cui arrampicarsi. Le misure del terrario dovrebbero garantire almeno 3 metri e mezzo in lunghezza e un'altezza di circa due metri, che permetta all'animale di muoversi liberamente nel suo ambiente protetto e riposare in alto, dove si sente più protetto. Il terrario deve riprodurre in scala l'habitat naturale del sauro ed essere abbastanza confortevole da ospitare l'iguana in tutte le ore del giorno e della notte. Una cosa da tenere a mente se si decide di prendersi cura di un'iguana, è che questo tipo di animale non dovrebbe mai essere libero di girare per la casa, soprattutto perché l'ambiente domestico potrebbe nuocere alla sua salute. Come tutte le specie originarie di zone tropicali, le iguane hanno esigenze molto specifiche in materia di illuminazione, temperatura e umidità: il loro habitat deve essere caldo e molto umido.

Quali caratteristiche deve avere il terrario di un’iguana Misure : un terrario adeguato ad ospitare un'iguana deve essere lungo almeno 3 metri e alto 2 , per questo molti appassionati alla fine decidono di allestire un grande armadio o un'intera stanza per il sauro domestico. Lo spazio vitale è la prima esigenza di ogni animale che portiamo in casa, a maggior ragione se la sua vita sarà confinata dietro dei vetri o in uno spazio circoscritto come quello di un terrario. Le dimensioni del rettilario, inoltre, dovrebbero adeguarsi alla crescita dell'iguana .

Iguana domestica: carattere Le iguane sono tra gli animali esotici che più spesso finiscono per fare i pet anche perché sono tra i pochi che è possibile detenere in base alla legge italiana, ma il fatto che siano ampiamente disponibili sul mercato non significa che siano una scelta adatta a tutti. L'iguana non è un animale particolarmente docile né socievole, che tende a non amare il contatto fisico e che può assumere atteggiamenti intimidatori o addirittura aggressivi. A proposito, è bene sapere che la coda di un'iguana può assestare colpi così forti da rompere un osso umano. Non è raro inoltre che un'iguana tenti di fuggire dal terrario o dalla casa in cui si trova, con conseguenze spesso nefaste (anche perché, nonostante su di lei non abbia effetti, l'iguana può essere un vettore di salmonella). Durante i primi giorni di permanenza in casa, un'iguana può apparire molto docile e mansueta, dando l'illusione che addomesticarla sarà più semplice del previsto. In realtà, quasi sempre, il piccolo sauro è soltanto molto nervoso per essere stato trasferito in un ambiente che non conosce. Il vero carattere dell'iguana si vedrà dopo qualche giorno, quando il giovane rettile si troverà a proprio agio nell'esprimere il proprio disappunto. Una routine ben scandita da alimentazione, pulizia del terrario e contatto umano sarà cruciale per far abituare il rettile alla vita da pet e per dargli quel senso di sicurezza fondamentale per il suo benessere e per quello dei suoi coinquilini. Soprattutto, è importante poter assicurare all'iguana sessioni costanti di allenamento al contatto umano, che andrebbero svolte possibilmente tutti giorni e con grande pazienza.