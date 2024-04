Come addestrare un cane sordo?

Di seguito troverete tutte le informazioni del caso ma sappiate, però, che potete anche unirvi al nostro canale Whatsapp per aggiornamenti e approfondimenti sul mondo degli animali, della salute e del benessere e il profilo Instagram di MypersonalPet , imperdibile per gli amanti degli animali.

Noi, come proprietari, possiamo però fare del nostro meglio per prendercene cura e trovare soluzioni che supportino gli amici a 4 zampe nella vita di tutti i giorni, aiutandoli a gestire la quotidianità in maniera eccellente in combinazione con l' aiuto di un bravo veterinario che sappia guidarci. Eventualmente, potrebbe interessarti anche l'assisstenza di un addestratore cinofilo .

Ci sono tanti motivi per cui un cane nasce o, col passare del tempo, diventa sordo. L'udito è uno dei sensi più sviluppati dell'animale, insieme all'olfatto, e perderlo per lui può essere davvero problematico.

Se l'amico a 4 zampe manifesta alcuni campanelli d'allarme, consulta lo specialista che lo ha in cura. Probabilmente effettuerà un esame otoscopico così da escludere patologie, e solo successivamente ti indirizzerà verso test gentici come quello BAER . Il BEAR è un test del DNA che si fa generalmente sui cuccioli per capire se sono affetti da sordità congenita, sia essa neurosensoriale o conduttiva.

Vuoi un supporto in più? In commercio esistono dei collari per cani sordi: si tratta di una soluzione sicura che viene inserita addosso al nostro amico ed emette piccole onde vibratorie che non provocano alcun dolore; l'idea è semplicemente quella di richiamare la sua attenzione quando risulta distratto e non ci ascolta. Proprio come nel caso del premio, è importante creare anche qualcosa che faccia capire al nostro compagno di avventure che sta sbagliando: non serve qualcosa di violento o fisico, basterà semplicemente collegare un rimprovero ad un pollice all'ingiù.

Potrebbe essere un applauso, colpetti sul pavimento col piede, oppure un tocco vicino agli occhi. Questo movimento dovrà essere ripetuto in modo chiaro e ripetuto ogni volta in cui il cane si comporta bene, sarà il suo rinforzo positivo.

Il primo step per l'addestramento di un cane sordo è identificare un segnale positivo . Se un "bravo/brava" detto con tono acuto e fermo può premiare i cuccioli con un buon udito, questo non funziona in questo caso. Il suggerimento degli addestratori è trovare un gesto che possa attirare l'attenzione dell'animale e che associ in modo diretto ad un complimento.

Un suggerimento importante dagli addestratori è quello di imparare un linguaggio per farsi capire : in natura, gli animali hanno già alcuni segnali che sono in grado di comprendere. Basterà rafforzare la comunicazione in questo senso per ottenere risultati talvolta sorprendenti.

Come avrai capito, la comunicazione è fondamentale e per riuscire ad averla è importante dedicare del tempo al proprio amico, indipendentemente che si tratti di un cucciolo nato sordo o di un anziano che ha sviluppato questa problematica con il tempo e l'avanzare dell'età. Avere un buon contatto visivo , creare routine prevedibili che aiutino il cane a gestirsi e ottenere ricompense visibili sono solo alcuni dei trucchi che si impareranno col tempo e con l'esperienza.

Un consiglio in più? Evita di slegarlo in zone non note o non eccessivamente sicure, potresti metterlo inutilmente in pericolo. Preferisci una lunghina : in questo modo potrà giocare ed esplorare ma avrai sempre un aggancio a lui per poterlo riportare da te anche solo con un piccolo cenno.

In commercio esistono dei fischietti appositi che risultano percepibili anche da loro ma la cosa migliore è creare un legame di fiducia fatto di contatto visivo, se il tuo amico non toglie gli occhi da te saprà quando è il momento di tornare.

Il pericolo che corre un cane sordo è maggiore: non ha la sensibilità di avvertire mezzi di trasporto o altri suoni che normalmente potrebbero allarmarlo. Per poterlo richiamare, il classico "piede" non funziona, quindi bisognerà trovare un'alternativa.

Differenze tra un cane nato sordo e uno che lo diventa nel tempo

Adattamento

Comportamento

Sicurezza

Ci sono diverse caratteristiche che distinguono un cane nato sordo da uno che lo diventa nel tempo.

Il più significativo è l'adattamento: un esemplare che nasce senza questo senso, sviluppa in modo automatico e rafforza gli altri ma chi lo perde deve eseguire alcuni cambiamenti nella propria routine, talvolta scoraggiandosi o sentendosi perso. Più che mai in questa occasione, il proprietario deve dare il meglio di sé per far sentire l'animale ben voluto e motivarlo a investire tempo e fatiche su se stesso per continuare ad avere una vita fatta di svaghi, giochi ed esperienze… seppur in una modalità diversa.

Se ti senti in difficoltà, temi di non farcela o noti che il tuo cane si sente affranto potresti chiedere il supporto di un educatore cinofilo esperto: il professionista creerà una routine di allenamento e addestramento ad hoc, sia in solitaria sia con altri animali e sicuramente lo aiuterà a ritrovare la voglia di vivere e giocare proprio come un tempo imparando a comunicare con la sua nuova condizione.

E ricorda: ci sono razze di cane più portate all'addestramento. Altre, invece, hanno un temperamento meno malleabile. Con la pazienza e la buona volontà, però, è sempre possibile ottenere un buon risultato e far sentire l'affetto al tuo cane, anche quando è sordo.