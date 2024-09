Come accudire un gattino senza mamma?

Se dobbiamo accudire un gattino senza mamma, la prima cosa da fare è non improvvisare : bisogna conoscere il latte giusto da somministrargli, ogni quanto e come preservarlo dal freddo. Il consiglio migliore è sicuramente rivolgersi ad un veterinario che possa fornire un supporto concreto: i gattini sono esseri indifesi che non possono sopravvivere da soli.

Monitorare la situazione a distanza , senza mettere in allarme la mamma di ritorno dal suo giro perlustrativo, è una buona mossa. Se dopo un paio d'ore la si vede spuntare, non c'è nulla da fare: il gattino ha tutto quello di cui ha bisogno e non deve essere tolto a mamma gatto ; in caso contrario va salvato dalla fame, dal freddo e dalla solitudine.

È fondamentale però che il rifugio scelto dalla mamma sia sicuro e lontano dalle intemperie. La pioggia , per esempio, può rappresentare un pericolo per la vita di un cucciolo. Prima di portarlo con sé per farlo visitare dal veterinario e accudirlo a casa con l'iter per gli esemplari abbandonati, è opportuno accertarsi che sia davvero da solo.

Un gattino può stare senza la mamma qualche ora, il tempo che intercorre fra una poppata e l'altra . Una precisazione è d'obbligo, infatti: un cucciolo randagio non è detto che sia orfano. È possibile che chi lo ha messo al mondo si sia allontanato per cacciare e procurarsi il sostentamento necessario per sopravvivere e poter allattare i propri piccoli.

Sapere come farlo stare al caldo, ogni quanto farlo mangiare e come, conoscere il modo migliore per coccolarlo non sono aspetti secondari e non basta l'istinto per fare la cosa giusta. Un errore in questa fase, già di per sé critica e potenzialmente letale, potrebbe segnare definitivamente le sorti del gattino.

Anche se apparentemente sta bene, potrebbe avere dei parassiti molto aggressivi che minano la sua salute (e dover essere curato con un antiparassitario per gatto ), avere la febbre e in generale stare talmente male da avere bisogno dell'intervento di uno specialista. Questa figura è indispensabile anche per chi non ha mai salvato un gattino prima.

Sapere come accudire un gattino senza mamma significa conoscere ogni passaggio per effettuare un salvataggio efficace. Oltre ad accertarsi che il cucciolo sia realmente rimasto orfano, è fondamentale portarlo dal veterinario per un controllo completo.

Perché un gattino appena nato miagola sempre?

Cerca la mamma;

Ha fame;

Sente freddo;

Ha paura.

Un gattino appena nato, soprattutto se non ha la mamma vicino, miagola in continuazione. È il suo modo per richiamare la sua attenzione, per dirle che ha bisogno di lei e delle sue coccole. Lo fa perché ha fame e sa che lei può aiutarlo in tal senso, sa anche che se si accuccia accanto al suo corpo non proverà più freddo, né tantomeno timore.

La mamma per un cucciolo rappresenta il porto sicuro. Ecco perché è cosi importante sapere come accudire un gattino rimasto orfano. Si tratta di dargli le cure primarie per la sopravvivenza, ma anche di rassicurarlo rispetto alla solitudine che prova nell'aver perso tutti i suoi punti di riferimento.