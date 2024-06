Collare o pettorina: cos’è meglio per il cane?

Cosa sono?

Il collare è il più "antico" dei due accessori usati per portare a passeggio il cane.

Esso è destinato per allacciarsi attorno al collo, tramite una fibbia o un fermaglio.

Ne esistono tantissime varietà; soltanto per quanto riguarda il materiale con cui si può realizzare, si segnala l'esistenza di collari in cuoio, acciaio e nylon.

Accessorio più recente, la pettorina è, invece, una sorta di imbracatura regolabile, che copre un'area decisamente più estesa rispetto al collare: una volta indossata, infatti, essa coinvolge torace, spalle e parte superiore della schiena del cane.