Cioccolato: perché fa male ai cani? Sintomi e cosa fare subito

Perché i cani non possono mangiare il cioccolato Quello tra cani e cioccolato è un rapporto pericoloso: per quanto irresistibile per il nostro animale domestico, l'ingestione accidentale di quest'alimento può avere ripercussioni estremamente gravi. Oltre all'alto contenuto di grassi, infatti, il cioccolato contiene teobromina, uno stimolante che agisce sul sistema nervoso centrale e sul muscolo cardiaco del nostro amico a quattro zampe. Shutterstock L'avvelenamento da cioccolato è una delle intossicazioni più comuni nel cane e può talvolta risultare addirittura letale. Una volta raggiunti i livelli tossici, i segni di avvelenamento da cioccolato includono: irrequietezza, iperattività, contrazioni muscolari, aumento della minzione e/o respiro affannoso eccessivo. Se questi segnali non vengono prontamente riconosciuti ed il cane non viene curato entro 4-6 ore dall'ingestione, potrebbe avere un attacco epilettico e, nel peggiore dei casi, anche morire. Perché il cioccolato fa male ai cani? Per il cane, la principale sostanza tossica contenuta nel cioccolato è la teobromina. Quando un cane mangia cioccolato, il suo corpo non può metabolizzare questa sostanza nello stesso modo in cui possiamo farlo noi umani. Ciò porta ad una maggiore sensibilità agli effetti tossici delle sostanze chimiche contenute nell'alimento. La dose tossica di teobromina per gli animali domestici è di 100-200 mg/kg.

Quale e quanto cioccolato fa male al cane Quali tipi di cioccolato sono più tossici per i cani? Tutti i tipi di cioccolato possono essere tossici per i cani, ma la quantità di cioccolato e il tipo ingerito sono fattori importanti da considerare, perché la concentrazione di teobromina può variare. In generale, il cioccolato più fondente e amaro è il più pericoloso per i cani. Questo perché il cioccolato fondente contiene più teobromina per grammo rispetto ad altri tipi di cioccolato. Quanto cioccolato fa male al cane? La quantità di cioccolato necessaria per avvelenare l'animale dipende dal tipo di cioccolato che ha ingerito (nota: quello bianco contiene meno teobromina, mentre le fave di cacao sono le più pericolose) e dal suo peso. In altre parole, se il proprio cane da 20 kg mangia un singolo biscotto con gocce di cioccolato bianco, probabilmente non mostrerà alcun sintomo grave. Tuttavia, se l'animale domestico divora un'intera padella di brownies, potrebbero manifestarsi vomito e/o diarrea.

Sintomi Cosa succede se un cane mangia il cioccolato Dal momento che la teobromina si trova nel cacao (il quale è presente in differenti percentuali nei vari tipi di cioccolato), è difficile stabilire un valore soglia oltre il quale l'alimento risulta nocivo. In genere, per un cane di 11 kg, i segni di tossicità compaiono dopo l'ingestione di circa 200 grammi dell'alimento. I sintomi dell'intossicazione da cioccolato sintomi includono: Vomito

Diarrea

Irrequietezza

Iperattività

Respirazione affannosa

Aumento della minzione

Contrazioni muscolari e tremori Se l'animale domestico non viene curato tempestivamente, è possibile che subentrino convulsioni e persino la morte.

Dosi pericolose Quanto cioccolato può mangiare un cane prima che sia pericoloso? La dose letale è di 330 mg di teobromina per kg di peso; considerando che nel cacao ne troviamo all'incirca l'1,4% (dallo 0,6 al 2% in base alla fonte), la dose letale per il cane dell'esempio precedente è di circa 260 grammi di cacao. A questo punto, se ipotizziamo di avere un cioccolato fondente con una percentuale di cacao pari al 65% ed un prodotto al latte in cui tale valore scende al 30%, la dose letale di cioccolato per il nostro cane di 11 kg sarà di 400 grammi per il fondente e di 866 grammi per quello al latte; il cioccolato bianco ha invece un tenore in teobromina talmente basso (praticamente nullo) da rendere del tutto improbabile l'avvelenamento. Aldilà della dose letale, è importante ricordare come nell'animale insorgano disturbi seri già a dosi nettamente inferiori; in un cane di piccola taglia, per esempio, sono in genere sufficienti 20-30 grammi di fondente per scatenare i primi segni clinici.