Questo roditore, che proviene dalle Ande del Sudamerica, è abituato a temperature asciutte e molto rigide, e deve quindi ben bilanciare la sua dieta, specie se arriva da noi, con un clima diverso. E per mantenere costante il proprio stato di temperatura corporea non basta la sua nota pelliccia fine e molto soffice, ma ha bisogno di alimenti idonei.

Se vi chiedono un cincillà cosa mangia, la risposta può apparire molto semplice: fieno. Eppure, non è quella corretta o, meglio, completa, poiché questo animale è erbivoro, e non si ferma a nutrirsi solo di fieno per una corretta e bilanciata dieta .

Un pellet specifico (in assenza del quale potete optare per quello per conigli e cavie) andrà a bilanciare la sua alimentazione. Non possono mancare piccoli premi, che vanno somministrati solo sporadicamente o una volta a settimana: parliamo di piccoli pezzi di frutta e verdura fresca, frutta secca e oli vegetali, e erbe essiccate, molto nutrienti e con funzioni simili al fieno che, però, non può essere sostituito da nessuno di questi alimenti.

Il fieno è l'alimento principale di una dieta equilibrata di un cincillà, poiché ricco di elevati livelli di fibre e bassi livelli di grassi, così come richiede il suo organismo. Il fieno, infatti, agisce sul corretto funzionamento dell' apparato digerente , e, come avviene per i conigli , permette l'erosione fisiologica dei denti , che crescono continuamente anche nei cincillà.

Sono pochi i frutti che possono mangiare i cincillà, ed è sempre consigliato scegliere frutta secca. Se parliamo invece di frutta fresca , dunque umida e ricca di acqua, è sempre consigliato somministrare piccoli pezzi e raramente. Questo perché digeriscono con difficoltà alimenti troppo acquosi , quindi lo stesso vale per la verdura fresca. Ricordate, inoltre, che l'acqua, però, non deve mai mancare insieme al fieno o il pellet, perché questa assicura la digestione.

Come abbiamo visto, il fieno è il cibo più indicato per la dieta di un cincillà, ma anche il suo preferito. Per variare la dieta abbiamo visto piccoli premi e snack ma anche il fieno esiste di diverse qualità . Questa varietà è perfetta per corretta e salutare per cincillà. I tipi più comuni in commercio sono il dente di leone, il fieno di fleolo o l'alfa alfa ( erba medica ). Questa differenziazione del fieno disponibile serve a garantire tutti i nutrienti di cui ha bisogno il vostro roditore domestico.

Un cincillà, per essere in salute e fare una dieta corretta, non deve essere mai in sovrappeso , quindi è necessario non esagerare con le dosi di cibo. Se parliamo di pellet la dose media è di circa 30 grammi , somministrati solitamente la sera. Questo animale è goloso di natura, quindi sta a noi stare attenti alla sua alimentazione. Se parliamo invece di frutta o verdura fresca, possono costituire al massimo il 5% della sua dieta quotidiana.

Cosa non dare da mangiare al cincillà?

Dolci

Prodotti da forno

Ortaggi contenenti troppa acqua

Avocado

Mais

Snack commerciali

Prodotti contenenti latte

Frutta secca

Miscele di semi

I primi alimenti da non somministrare mai ai cincillà sono i dolci: questi animali ne sono ghiotti, ma sono dannosi per la loro dieta. Poi ci sono i prodotti da forno come il pane e la pasta, anche in piccolissime quantità. Passiamo poi ai pomodori e altri ortaggi contenenti solanina, i latticini e la lattuga in quanto troppo acquosa. Abbiamo già visto come l'eccessiva quantità di acqua nei cibi è dannosa per i cincillà.

Assolutamente da evitare avocado, mais e snack commerciali (sempre e solo pellet), ma anche prodotti contenenti latte e suoi derivati. Un dibattito aperto è quello sulla frutta secca, che per alcuni è possibile somministrare in piccole quantità, e per altri assolutamente no. Infine, vietate tutte le miscele di semi, cereali, carrube, fiocchi di cereali, così come arachidi, noci e mandorle.