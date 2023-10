Il cincillà è un roditore originario del Sud America e, più precisamente, della regione delle Ande del Perù, del Cile e dell'Argentina. Un tempo cacciati o allevati per le loro pellicce, oggi i cincillà sono molto diffusi come animali da compagnia.

In quanto animale socievole, se si decide di acquistare o adottare un cincillà, sarebbe meglio valutare di prendere una coppia. La coppia può essere dello stesso sesso, oppure di due sessi diversi. Nel caso in cui si vogliano evitare cucciolate, è possibile ricorrere alla sterilizzazione del maschio. Tuttavia, in questi casi, è sempre bene chiedere consiglio al proprio veterinario , meglio se specializzato in animali esotici.

Dotato di un' indole docile , il cincillà è un animale intelligente , attivo e socievole , ma allo stesso tempo anche molto timido , per questo non è un animale domestico adatto ai bambini.

Come abbiamo detto, una delle principali caratteristiche del cincillà è rappresentata dalla sua pelliccia, morbida, folta e soffice, generalmente di colore grigio, benché non manchino i cincillà di altri colori, come nero e bianco. Possiede grandi orecchie e lunghe vibrisse, così come lunga è la coda e i peli che la ricoprono.

Come si tiene un cincillà?

In ambito domestico e all'interno delle abitazioni, il cincillà viene normalmente tenuto all'interno di gabbie. Come abbiamo detto, si tratta un animale molto attivo e di un abile saltatore, per questa ragione, la gabbia deve essere sufficientemente spaziosa e svilupparsi verso l'alto, in modo che l'animale possa muoversi ed eseguire le sue "acrobazie" quando lo desidera.

Indicativamente, le dimensioni ideali della gabbia per una coppia di cincillà sono 2 metri di lunghezza per 2 metri di larghezza per 1-1,5 metri di altezza. Naturalmente, in caso si possiedano più esemplari, la gabbia dovrà essere sufficientemente grande e spaziosa in modo da garantire ad ogni cincillà il suo spazio.

Il fondo deve essere solido e robusto, mentre la gabbia posta sopra di esso deve essere di metallo, in quanto il cincillà ama molto sgranocchiare e rosicchiare.

Il substrato della gabbia deve essere di materiale non irritante e non nocivo per il cincillà; ad esempio, si possono utilizzare trucioli o pellet di carta riciclata appositamente realizzati per questo tipo di utilizzo (è consigliabile evitare i rimedi fai da te che potrebbero portare all'uso di materiali inadatti, o peggio, pericolosi per il cincillà).

Benché non sia possibile abituarlo ad usare una cassettina igienica, il cincillà tende ad urinare sempre nel medesimo angolo della propria gabbia e ciò può favorire di non poco le operazioni di pulizia.

La gabbia del cincillà deve posi essere arricchita per garantire al nostro animale tutto ciò di cui ha bisogno. È fondamentale quindi introdurre mensole poste ad altezze variabili, di modo che il cincillà possa saltare, esplorare e muoversi, mantenendosi in questo modo attivo.

Altrettanto importante è il posizionamento di una cassetta dove l'animale possa avere il suo nido e un rifugio in cui nascondersi.

Un ulteriore arricchimento molto importante per il cincillà è rappresentato da una ruota di almeno 40 cm di diametro, fondamentale per garantirgli la possibilità di effettuare movimento. La ruota deve essere chiusa e aperta solo da un lato , in modo da prevenire eventuali incidenti (quindi, vanno evitate le ruote aperte con sbarre in metallo o altro materiale).

L'acqua deve essere fornita tramite beverino (abbeveratoio a goccia); mentre il cibo va posizionato in contenitori sospesi (come quelli che si attaccano alle sbarre della gabbia) al fine di evitare che l'animale lo contamini con i propri bisogni.

Da non dimenticare, infine, una cassettina con la sabbia (esiste l'apposita sabbia per cincillà) al fine di garantire all'animale di fare i cosiddetti bagni di polvere, indispensabili per il mantenimento del buono stato della pelliccia. Dopo il bagno di polvere, sarebbe bene rimuovere la cassetta per evitare che il cincillà la utilizzi come toilette per i propri bisogni.

La gabbia deve essere posizionata in un luogo tranquillo e lontano da sbalzi termici e temperature troppo elevate.