Cibo umido per gatti: come sceglierlo

Da un punto di vista legale si parla di "alimenti in conserva" per gatti e si caratterizzano per essere alimenti umidi (quindi con un'alta quantità di acqua), chiusi ermeticamente e conservabili a temperatura ambiente. Poiché si tratta della tipologia di alimento umido per gatti in assoluto più diffusa, ci concentreremo principalmente proprio sulle scatolette/bustine , per capire come leggere un' etichetta e quindi come scegliere il prodotto migliore per il proprio gatto.

In questa categoria si possono inserire diversi tipi di alimenti che si possono fornire al gatto: dalla carne fresca, cotta o cruda , che contiene all'incirca il 65% di acqua, agli snack liquidi per gatt i che possono contenerne anche il 90%; tuttavia, la tipologia di umido per gatti più diffusa è senz'altro quella delle scatolette (o bustine), che si possono trovare in abbondanza nei negozi di articoli per animali.

L'alimentazione umida per i gatti è uno dei tipi di alimentazione migliori per la salvaguardia della loro salute. Con alimento umido si intende, in generale, un alimento per gatti che contenga una quantità di acqua superiore a circa il 60%; il rimanente 40% è costituito quindi dagli altri nutrienti come proteine , grassi, fibre e dai micronutrienti .

Questo, tra l'altro, è anche il motivo per cui molti gatti apprezzano gli umidi complementari ma non i completi: sarebbe però sbagliato pensare di non darli affatto perché complementari; l'alimento umido è sempre utile (rispetto al secco) per favorire l'ingestione di acqua da parte del gatto , e non dare umido perché il proprio gatto lo vuole solo complementare è sbagliato: meglio parlare con il veterinario per calcolare il dosaggio corretto di alimento complementare per il proprio gatto e, quindi, fornirlo quotidianamente.

Gli ingredienti dell'alimento umido

Un'altra componente fondamentale da valutare in un alimento umido è la lista degli ingredienti.

Gli ingredienti sono indicati per ordine di presenza, quindi il primo indicato (di solito la carne) è quello più presente nell'alimento, seguito poi dagli altri presenti, via via, in quantità minore. Per alcuni ingredienti, detti "caratterizzanti", cioè gli ingredienti pubblicizzati (un umido "al tacchino" deve indicare ad esempio la quantità di tacchino, ma se sono presenti anche le carote, che non sono state pubblicizzate nell'immagine o nella descrizione, l'azienda non è tenuta ad indicarne la quantità), viene indicata anche la percentuale precisa; ma non è così per tutti gli ingredienti.

La lista degli ingredienti viene seguita dalla lista degli additivi, che sono per lo più additivi nutrizionali, cioè vitamine e minerali; in alcuni casi possono essere presenti altri additivi come antiossidanti, conservanti o coloranti, che però nell'umido sono piuttosto rari.

Quando si legge la lista degli ingredienti, è importante ricordare che le materie prime sono diverse da quelle utilizzate nei croccantini, quindi le regole per "leggere le etichette dei croccantini" non si possono applicare all'umido.

In particolare, la carne disidratata non viene generalmente utilizzata nell'umido, pertanto la carne usata è quasi sempre fresca.

La distinzione importante per la materia prima principale, la carne, diventa quindi tra carne (delle varie specie animali) e la denominazione carne e derivati, una denominazione legale ma generica utilizzata per nascondere le reali carni inserite nel prodotto umido; quest'ultima è una denominazione da evitare perché, di fatto, non si sa cosa si sta fornendo al proprio gatto. Denominazioni come pollo fresco, tacchino fresco, bovino fresco, cuore bovino, fegato bovino e via dicendo evidenziano invece la volontà dell'azienda di dichiarare correttamente tutti gli ingredienti utilizzati e costituiscono quindi un prodotto di qualità migliore.

Lo stesso vale per gli ingredienti di origine vegetale, che di solito però sono pochi nell'umido.

Gli ingredienti amilacei (patata, mais, riso) sono sempre pochi perché un loro eccesso causerebbe una solidificazione eccessiva dell'umido; anche gli ingredienti fibrosi (carote e ortaggi in generale, verdure a foglia) sono sempre molto limitati. In generale, quando gli ingredienti sono indicati correttamente e, per gli ingredienti di origine amilacea non si supera l'1-2% siamo davanti a un buon prodotto.

Quando le indicazioni invece vengono sostituite da sottoprodotti di origine vegetale, anche qui si sta utilizzando una denominazione generica per nascondere diversi ingredienti di origine vegetale, a mostrare la volontà dell'azienda di non dichiarare gli ingredienti del prodotto che, pertanto, è consigliabile evitare.

Riguardo agli additivi, la loro presenza è più utile per una valutazione specifica da parte del veterinario che non dal proprietario, ma è utile ricordare un aspetto importante: per normativa, non è obbligatorio indicarli tutti. Si devono indicare solo gli additivi che hanno un limite massimo legale, mentre possono essere omessi gli altri: le vitamine del gruppo B e la Taurina possono essere omessi, e non trovarli in un umido completo non significa che non ci sono, ma che l'azienda non li ha dichiarati (cosa che legalmente può fare).

A proposito di additivi, infine, è importante ricordare un aspetto importante: molti proprietari pensano che l'alimento umido sia pieno di conservanti perché si conserva a temperatura ambiente: non è così. L'umido, che sfrutta la stessa tecnologia produttiva di alimenti inscatolati ad uso umano come fagioli, pomodori pelati o tonno, si conserva a temperatura ambiente grazie al processo di appertizzazione: la scatoletta (o la bustina) viene prima chiusa ermeticamente e poi cotta. In questo modo, i batteri all'interno vengono tutti inattivati, e l'umido si conserva a temperatura ambiente fintanto che la scatoletta non viene aperta (poi si conserva in frigo). Per questo motivo non c'è bisogno di inserire i conservanti nell'alimento umido.

Qualora, però, siano presenti conservanti o anche coloranti, che non hanno un ruolo utile in questo tipo di prodotto, questi evidenziano alimenti di scarsa qualità che è opportuno evitare