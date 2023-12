Il Natale porta allegria, luci, case calde e piene di gente: una vera e propria gioia che, in linea di massima, abbraccia anche i nostri amici animali. Quasi tutti i quattro zampe tendono a bearsi di compagnia, carezze e sì, anche di giochi che gli vengono offerti in dono ma... che dire dei cibi natalizi? Quali possono mangiare cane e gatto ? Qui vi forniremo tutte le informazioni del caso ma sappiate, però, che potete anche unirvi al nostro canale Whatsapp per aggiornamenti e approfondimenti sul mondo degli animali, della salute e del benessere .

Partiamo ai nostri amati amici cani, che, diciamolo la verità, sono quelli più propensi a elemosinare durante i cenoni . Ciò diventa ancor più vero se abbiamo un quattro zampe esponente delle razze di cani più affettuose : non si porrà alcun problema a chiedere qualche bocconcino a noi o ai commensali. Ecco, in questo caso purtroppo l'unica cosa da fare è... resistere.

C'è anche da dire che spesso sulle nostre tavole natalizie c'è un trionfo di cibi tossici per Fido : esempi lampante sono cioccolato, uva, uvetta, zuccheri complessi, cipolla, liquori e caffè, che possono essere letali per il nostro amico a quattro zampe. Infine, vi ricordiamo che tra i falsi miti sui cani c'è quello che li vuole consumatori di tutte le ossa animali, ma così non è.

Decisamente molto più lunga è la lista di tutti i cibi che non possiamo dare al cane a Natale . Mentre per noi la tavola natalizia imbandita è sinonimo di abbondanza e di pausa dalla dieta, per il cane non ci sono scuse: sia che seguano una dieta industriale sia che seguano una dieta casalinga , restano fermi i divieti che gli permettono di non esulare dal suo fabbisogno energetico .

Come evitare che il cane chieda il cibo natalizio

Abituare il cane sin da cucciolo;

Farlo mangiare prima del pasto;

Tenerlo separato dalle aree dove si pranza o si cena;

Tenerlo impegnato dandogli giochi da masticare.

Purtroppo ci tocca dirvi che non esistono trucchi magici per evitare che il nostro amato cane non provi a fare il furbo chiedendo qualcosa da mangiare. In fondo dovete capirlo: sente moltissimi odori, vede movimento e di certo non vede l'ora di scoprire le delizie che avete davanti. Per evitare problemi dovreste averlo abituato sin da piccolo: se così non fosse, vi toccherà seguire dei piccoli consigli.

Il primo è fare in modo che consumi il suo pasto prima del vostro: ciò dovrebbe far sì che Fido non abbia voglia di mangiare dal vostro piatto. Questa però non è una garanzia, perché alcuni cani sono talmente stimolati da voler comunque provare, dunque un'altra cosa sana da fare è tenerlo separato dalle aree in cui si svolgono pranzi e cene.

Infine, potreste tenerlo impegnato con dei giochi, in particolare con dei masticabili o con qualcosa che contenga i loro snack. Una palla resistente con dentro alcuni piccoli bocconcini dovrebbe tenerlo buono per un po'. Ricordate poi di non assecondarlo, in nessun caso, o rischierete di non riuscire a calmare il cane se si agita.