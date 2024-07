Quali cibi deve evitare il gatto d'estate?

Quali sono i cibi che il gatto deve evitare d'estate? Carni troppo grasse;

Alimentazione esclusiva a base di crocchette; Quando arriva il caldo il gatto può dare segni di inappetenza, e talvolta gli scarti in ciotola non sono pochi. Non variamo le dosi ma variamo la dieta, scegliendo carni meno grasse e proteine nobili, privilegiando l'umido alla crocchetta.

Che cibi non deve mangiare il cane d'estate? Come sempre, evitare i cibi tossici e pericolosi per il gatto;

Carni troppo grasse o carni rosse (come certi tagli di manzo o salmone); D'estate, anche la dieta dei nostri amici animali dovrebbe adeguarsi alle alte temperature: aumentare la quantità di umido, mantenedo le dosi giornaliere che comunque il gatto autoregolerà quasi sempre. Ricordiamo che per quanto possa considerare snack golosi piccoli pezzi di anguria o melone, il gatto non è un animale onnivoro. È anzi un "carnivoro obbligato". Se il gatto assume fibre, di solito, lo fa infatti per indurre il vomito (attraverso per esempio l'erba) e ripulire la pancia da eventuali residui di pelo o fastidi. Ottimo complemento estivo è il pesce bianco magro, come merluzzo e nasello, da sostituire ai cibi più grassi, ma come sempre attenzione alle diete fai da te per animali, spesso non equilibrate quanto quelli già pronti, in scatola, e di alta qualità (possibilmente "grain free" o "low grain", ovvero senza aggiunta di cereali).

Quando fa caldo i gatti mangiano meno? Sì, è del tutto normale che i gatti tendano a mangiare meno quando fa caldo. Si tratta di un comportamento dovuto in primo luogo al naturale rallentamento del metabolismo: semplicemente, il gatto d'estate ha bisogno di una minor quantità di calorie. Inoltre, come si nota facilmente, i gatti in estate diventano ancora più pigri, limitando al massimo l'attività fisica soprattutto nelle giornate più afose.

In alcuni casi, le temperature alte possono influire sulla digestione del piccolo felino, che tenderà a mangiare meno per non appesantire l'apparato digerente. Il caldo, poi, può avere un effetto diretto su come il gatto percepisce il cibo di sempre: le temperature alte possono attenuare l'olfatto del micio, rendendo il cibo meno attraente, senza contare il fatto che in alcuni gatti il caldo può alterare il gusto, portando l'animale a preferire alcuni cibi e a rifiutarne altri (anche quelli che in inverno adora).

Quanto mangia un gatto in estate? In linea generale, un gatto adulto il salute dovrebbe mangiare 40 grammi di cibo umido per chilo di peso corporeo, mentre la quantità di cibo secco dovrebbe essere divisa per 3. Ciò significa che un gatto di 4 chili dovrebbe mangiare 160 grammi di cibo umido, oppure 50-53 grammi di croccantini al giorno. D'estate, come abbiamo visto, il piccolo felino potrebbe mostrare meno appetito e manifestare un certo cambio di gusti: le quantità di cibo però non dovrebbero mai scendere troppo al di sotto delle soglie indicative riportate sopra. Più che sulle quantità, si può lavorare sulla qualità offrendo al gatto proteine nobili e facilmente digeribili, come quelle derivate dal pesce e dalle frattaglie (che per i felini sono una specialità irresistibile anche d'estate). Visto che con il caldo i gatti tendono a muoversi meno, è importante ridurre i grassi nella sua dieta, soprattutto se è castrato o tendente al sovrappeso.

La quantità di cibo che deve mangiare il gatto in estate dipende comunque da diversi fattori: oltre al peso, vanno considerati l'età del gatto (i giovani mangiano più spesso degli adulti), la razza, il livello di attività e lo stato di salute generale dell'animale.

Quante volte si da l'umido ai gatti? Almeno tre volte al giorno: soprattutto d'estate, il cibo umido si rovina in fretta e diventa sempre meno allettante per il nostro gatto. In ogni caso, i piccoli felini preferiscono piccoli pasti disseminati durante tutta la giornata. L'ideale sarebbe offrirgli del cibo fresco almeno 5-6 volte al giorno, senza dimenticare le ore serali (durante le quali i gatti sono più attivi). L'età ha un suo ruolo anche per quanto riguarda la frequenza dei pasti: i gattini devono mangiare almeno 5-6 volte al giorno, mentre i gatti adulti possono accontentarsi di 3-4 pasti durante la giornata. La convenienza della crocchetta, sempre a disposizione, è evidente, ma d'estate la disponibilità di cibo contenente acqua non è da sottovalutare e dovremmo impegnarci a lasciargliene a disposizione, in piccole quantità, più spesso. Il cibo umido rimasto lì per qualche ora e ormai secco va rimosso prima della nuova dose di umido, in quanto il gatto sarà quasi sempre un animale molto selettivo.