Chirping del gatto: un suono musicale Imparare a riconoscere le dinamiche di comunicazione vocale del gatto è uno step fondamentale per convivere felicemente con il nuovo amico a quattro zampe. Probabilmente avrai già sentito parlare del chirping, e se non conosci il nome tecnico, di certo glielo avrai già sentito e visto fare: si tratta di una sorta di pigolio, di cinguettio (è esattamente questo che significa il nome) ritmato. Sembra quasi un piccolo canto, che può essere accompagnato da uno sbattere di denti e anche dal chattering, un altro tipo di vocalizzo più "parlato". Adesso andremo a fondo, ma prima di continuare

Cos'è davvero il chirping? Come abbiamo già accennato il chirping è una sequenza di cinguettii, da qui la parola in inglese. Esse sono vocalizzazioni acute, brevi e ritmate che spesso il gatto esegue insieme al chattering, specialmente quando ha davanti una potenziale preda che non è capace di raggiungere. Il chirping può anche essere vocalizzato da mamma gatta, la quale lo usa per cercare i suoi gattini quando non li ha sott'occhio. Talvolta questi cinguettii vengono emessi come forma di saluto per altri esemplari felini, o anche per salutare esseri umani appartenenti alla propria "colonia".

I suoni del linguaggio del gatto Miagolio

Chattering

Chirping

Fusa

Mormorii e soffi Facciamo adesso una piccola panoramica sui suoni del gatto. A parte il classico miagolio, i mici emettono suoni unici, utili da conoscere perché ci insegnano molto sul suo stato emotivo, sulla sua salute e su quello che pensa di ciò che stiamo facendo o come ci stiamo comportando. Un gatto che ci cerca, per esempio, miagolerà in continuazione, mentre un gatto felice di vederci esprimerà la sua gioia con miagolii squillanti e brevi. Qualcuno li chiama "trilli". Quando il gatto è arrabbiato o non vuole saperne, potrebbe drizzare il pelo e soffiare. Davanti a un potenziale rivale in amore, il gatto emette quei caratteristici suoni, leggermente spaventosi, che si odono durante le lunghe notti estive. E poi chi sono il già citato chirping e il chattering. In linea generale ogni suono che il gatto emette è sempre accompagnato da un linguaggio del corpo che coinvolge muso, orecchie, postura, coda e dilatazione delle pupille. Imparare a riconoscere i suoni può non essere sufficiente a capire "tutto il messaggio" che il micio vuole comunicarci. Prima di avvicinarci a un gatto che non conosciamo, dunque, potrebbe essere molto importante osservare la sua posizione, i suoi movimenti e soprattutto il modo in cui tiene la coda.

Cos’è il chattering del gatto? Il chattering è una vocalizzazione che il gatto emette battendo freneticamente i denti. Suona circa come "ekekekek", e di solito viene emesso quando l'attenzione del felino è focalizzata su una possibile preda, come per esempio una lucertola o un uccellino. Molto spesso la preda non è raggiungibile, poiché per esempio si trova oltre a una finestra chiusa o su un albero molto alto e difficile da scalare. Dobbiamo immaginarcelo come una specie di suono di interesse e frustrazione in cui il micio vorrebbe cacciare, ma non ci riesce o comunque non può farlo. Spesso il chattering, ovvero il chiacchiericcio (dall'inglese) viene emesso anche senza produrre vocalizzi. Si sentirà solo lo sbattere dei denti e lo schioccare delle mascelle.

Quando preoccuparsi del chirping del gatto Tornando al chirping: esiste un momento in cui preoccuparsi? Di per sé, il chirping è un vocalizzo perfettamente naturale che il gatto usa per comunicare. Non è fonte di preoccupazione né di perplessità, e anche il veterinario o l'allevatore vi diranno che si tratta di un comportamento simpatico e innocuo. L'unica occasione in cui il chirping dovrebbe destare preoccupazioni è quando esso è accompagnato da spasmi o perdite di saliva fuori controllo. In quel caso, sarebbe opportuno contattare immediatamente il veterinario.