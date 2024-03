Chihuahua: come prendersene cura

Descrizione: com'è fatto il Chihuahua?

Quella dei chihuahua è la razza più piccola riconosciuta da numerosi kennel club.

Gli standard attuali definiti dai registri ufficiali specificano che i Chihuahua debbano avere una conformazione cranica "apple-head" o "apple-dome" (a mela).

I Chihuahua si presentano in qualsiasi combinazione di colori, a tinta unita o chiazzati.

Gli apple-dome hanno occhi grandi e tondi, e orecchie grandi ed erette; il cranio è sempre bombato.

Lo stop è ben definito, e forma un angolo di quasi 90 gradi nel punto di inserzione del muso.

I cani del tipo più antico, chiamato "deer" (testa di cervo), hanno la testa piatta, gli occhi più distanziati, le orecchie più grandi e le zampe più lunghe e sottili; possono ancora essere registrati, ma non possono competere sul piano estetico con quelli recentemente selezionati.

Gli standard di razza per questo cane non specificano l'altezza; anche se, generalmente, varia tra 15 e 23 cm (raramente arrivano a 30-38 cm). Sia gli standard di razza britannici che quelli americani stabiliscono che il peso del Chihuahua debba essere pari o inferiore a 2,7 kg. Lo standard britannico specifica che sarebbe preferibile un peso di 1,8–2,7 kg.

Lo standard della Fédération Cynologique Internationale richiede, idealmente, cani di peso compreso tra 1,5 e 3,0 kg , sebbene quelli più piccoli siano comune accettabili.

I Chihuahua da compagnia (non da esposizione) superano spesso questi limite di peso, anche di molto, se hanno strutture ossee grandi o se in sovrappeso. Ciò non significa, tuttavia, che non siano di razza; ma, semplicemente, non soddisfano i requisiti per partecipare a una competizione. I Chihuahua sovradimensionati si vedono sia nelle migliori che nelle peggiori linee di sangue.

I Chihuahua non vengono selezionati in base alle dimensioni, poiché, nella stessa cucciolata, si possono trovare soggetti di dimensioni drasticamente diverse l'una dall'altra.

Inoltre, le femmine riproduttrici più grandi hanno meno probabilità di sperimentare distocia (travaglio difficile).

Molti allevatori cercano di allevare Chihuahua più piccoli possibile (detti "teacup" o "tiny teacup"), perché molto più costosi.

La Fédération Cynologique Internationale, che rappresenta i principali club per cani di 84 paesi, non riconosce più il motivo del mantello "a chiazze", per i maggiori rischi di salute ai quali si correla nei Chihuahua.

Come molti altri cani di piccola taglia, il Chihuahua può mostrare un'aggressività superiore alla media nei confronti delle persone e degli altri cani.