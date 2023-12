Di seguito troverete tutte le informazioni del caso ma sappiate, però, che potete anche unirvi al nostro canale Whatsapp per aggiornamenti e approfondimenti sul mondo degli animali, della salute e del benessere e il profilo Instagram di MypersonalPet , imperdibile per gli amanti degli animali.

La scienza parla chiaro: le coccole fanno bene a chi le riceve tanto quanto a chi le fa. Ciò vale tra esseri umani e, forse ancora di più, tra umano e animale. Detto ciò, ci sono delle aree che sarebbe bene non toccare e altre nelle quali sentirsi liberi di fare carezze al cane, in totale serenità. Vediamo nel dettaglio di cosa si parla, evidenziando inoltre le differenze di comportamento da poter avere con il proprio cane e quello d'altri .

Dove fare le coccole al cane?

Nessun dubbio sull'area del corpo più consigliata in assoluto per le carezze al cane. Si tratta della gola. La zona sotto il mento è l'ideale per dei grattini, che saranno generalmente molto apprezzati. Facendo attenzione a non insistere sulla mascella, si otterrà una reazione dolce e affettuosa dall'animale. Si potrebbe anzi "correre il rischio" di dare il via a una lunga sessione, con il cane propenso a non far smettere il tutto.

Molto consigliato anche il petto, che è di fatto la prosecuzione dell'area immediatamente sottostante il mento. Detto che ogni caso va valutato a sé, rendendosi conto della disponibilità dell'animale, questa zona è molto gradita. In quest'area si pone però un dubbio. È possibile spingersi un po' oltre? Raggiungere la pancia è una questione al limite.

Conoscendo il cane e prevedendone le reazioni, ci si può spingere, dal momento che l'animale offrirà di sua sponte la zona, dopo aver iniziato un po' di coccole e giochi altrove. Sarebbe il caso di non insistere in prima persona, essendo un'area vitale, che gli animali tendono a difendere, basti pensare alla proiettività dei gatti in tal senso.

Se con il proprio cane è facile raggiungere la pancia e iniziare dei grattini, serve più cautela con gli animali altrui, qualora conosciuti. Sarebbe invece da evitare con cani sconosciuti. Passiamo infine alla schiena. Il busto e il dorso sono molto consigliati, così come il collo, guardando un po' più in alto. Le coccole in questa parte del corpo possono dare grande soddisfazione. Ci si può anche spingere verso il fondoschiena, tra grattini un po' più energici e pacche leggere. Attenzione però a fermarsi in tempo, evitando di toccare la coda.