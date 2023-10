Quali sapori sente il Cane? Senso del gusto nei Cani

Quando mangiamo qualcosa che ci piace assaporiamo il gusto con le papille gustative , ma come sentono i sapori i cani? I nostri amici a quattro zampe infatti percepiscono i sapori in un modo diverso dal nostro. O, per meglio dire, lo fanno con la bocca, ma anche con altri sensi. Scoprire come funziona il senso dei gusti in fido è un modo per imparare a nutrirlo nel modo migliore e fargli vivere un'esperienza positiva legata all' alimentazione .

Come sentono i sapori i cani

Nel cane, come accade negli umani, il senso del gusto è legato ad alcuni recettori che si trovano nel cavo orale e sulla lingua. I gusti possibili sono: amaro, dolce, aspro, salato e umami. Quest'ultimo è un gusto legato al glutammato monosodico che si trova in diversi alimenti che sono ricchi di proteine come il formaggio e la carne. Ogni gusto è legato a uno specifico recettore che ha il compito di registrarne la presenza, orientando verso una scelta e creando una sensazione di desiderio oppure di disgusto.

Dal punto di vista evoluzionistico esistono alcuni odori che negli umani creano ribrezzo, ma nei cani no. La prima grande differenza fra come sentono i sapori i cani e come lo fanno le persone sta proprio qui. Se sei il padrone di un pelosetto infatti ti sarai accorto che fido spesso è attratto da odori che gli umani invece non sopportano. Pensiamo, ad esempio, a della carne in putrefazione oppure a delle ossa.

I recettori presenti nel cane inoltre sono in numero inferiore rispetto a quelli degli umani. Nell'uomo si possono contare 9mila recettori, mentre fido ne ha solamente 1700. In entrambe le specie la lingua serve a scoprire il gusto ed è essenziale per la favorire la masticazione. Nel cane inoltre è particolarmente vascolarizzata e viene sfruttata per la termoregolazione, ossia per disperdere il calore eccessivo.

Non solo, nei cani l'olfatto svolge un ruolo essenziale per la percezione del gusto. Gli alimenti dunque vengono esplorati quando si trovano al di fuori della bocca. Secondo gli esperti infatti l'olfatto umano ortonasale – avviene attraverso l'inspirazione dalle narici -, mentre quello del cane è retronasale – ossia legato all'espirazione. Nel dettaglio l'olfatto ortonasale viene usato da fido per "valutare" gli alimenti e le cose. Il cibo, una volta nella bocca, viene ingoiato tutto insieme, rendendo superflua la necessità di assaporarlo.