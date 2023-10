Proprio come gli esseri umani, i cani sono animali sociali e, per loro natura, amano trovare sistemi di comunicazione per capirsi e farsi capire al meglio delle loro possibilità. Va da sé che il modo di comunicare tra cani è un po' diverso da quello che usano questi animali per comunicare con animali di altre specie.

L' intelligenza dei cani ci lascia spesso sbalorditi. Pur non disponendo di un pollice opponibile o di un linguaggio simile al nostro, sembrano riuscire sempre a farsi capire in qualche modo. In questo articolo proveremo a rispondere alla domanda che, prima o poi tutti ci poniamo : i cani riescono a comunicare con gli altri animali?

In che modo comunicano i cani?

Attraverso gli occhi

Attraverso il tocco

Attraverso i vocalizzi

Attraverso gli odori

Attraverso le espressioni facciali

Attraverso i movimenti della coda

I nostri amici a quattro zampe sono creature formidabili che non necessitano delle parole per farsi capire più che bene. In che modo per l'esattezza riescono veicolare i loro messaggi, specie agli altri animali? Per prima cosa è importante capire che i cani non comunicano sempre in maniera del tutto volontaria, proprio come accade per l'essere umano.

Prendiamo per esempio i segnali olfattivi che abbiamo citato qui sopra: questi segnali sono inviati in maniera involontaria dal corpo del cane e possono cambiare il comportamento di chi li riceve. In che modo? La comunicazione olfattiva appartiene anche a noi, ma in misura minore. Un cane molto stressato rilascia nell'aria un odore particolare: gli altri cani lo possono percepire e, attraverso esso, capire che l'animale sta attraversando un momento di stress.

Lo sguardo di un cane, così come l'espressione facciale (bocca aperta, bocca chiusa, lingua fuori, sguardi laterali, orecchie basse) ci dicono davvero tanto del nostro amico a quattro zampe. Il modo in cui abbiamo imparato a interpretare questi segnali è dovuto non solo al legame che abbiamo stabilito con lui, ma anche all'esperienza personale maturata con questi animali.

I vocalizzi, così come i ringhi, ci aiutano a capire se un animale ha fame, ha freddo, si sta lamentando per qualcosa o semplicemente vuole attirare l'attenzione. Nei corso dell'evoluzione e della domesticazione della specie, questo animale ha imparato a livello istintivo a coesistere con l'uomo, sviluppando tecniche di comunicazione molti efficaci e molto interessanti.