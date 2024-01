Prima di scoprire tutto sull'argomento, però, vi ricordiamo che potete anche unirvi al nostro canale Whatsapp per aggiornamenti e approfondimenti sul mondo degli animali, della salute e del benessere e il profilo Instagram di MypersonalPet , imperdibile per gli amanti degli animali.

Non è un caso che nei cancelli delle abitazioni, ogni tanto, compaia un cartello che recita "attenti al cane". Chi più chi meno – le caratteristiche di razza e la socializzazione incidono sensibilmente – tutti i quadrupedi dimostrano di essere territoriali. Se notano un pericolo, presunto o reale, si mettono in allerta e sono disposti a tutto per salvaguardare sé stessi, coloro a cui vogliono bene e la loro casa.

Che il cane sia il migliore amico dell'uomo non ci sono dubbi. E, come tutti i proverbi, c'è sempre un fondo di verità. I cani proteggono i bambini perché hanno un istinto di protezione nel loro Dna , perché sono abituati a vivere in branco e perché riescono a istaurare un legame con i bipedi che li adottano e che considerano famiglia.

Perché i cani proteggono i bambini?

Dna;

Istinto;

Affetto;

Interpretazione delle situazioni.

Per quanto un cane possa essere addomesticato e addolcito – atto fondamentale se lo si vuole adottare in sicurezza – ci sono degli istinti legati a secoli di vita allo stato brado che ancora lo condizionano e che, probabilmente, lo condizioneranno sempre. Non va dimenticato, infatti, che i cani proteggono i bambini perché discendono dai lupi. Come loro ragionano come singoli che appartengono a un branco, sottostanno a delle gerarchie e fanno di tutto per evitare che delle minacce possano compromettere il benessere proprio e dei propri cari.

"In bocca al lupo", infatti è un augurio al quale bisognerebbe rispondere "grazie". Si rifà all'atto di protezione tipico della mamma con i propri cuccioli. Quindi quello che si dovrebbe desiderare non è che "crepi", ma che viva il più a lungo possibile e che abbia sempre le forze necessarie per difendere la propria famiglia. E, visto che i cani sono l'evoluzione dei lupi, ecco spiegato in poche parole il motivo per cui i cani proteggono i bambini. Ma vale la pena approfondire.