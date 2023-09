Ai cani piacciono gli abbracci ? Se lo sono chiesto, almeno una volta, tutti i padroni di un peloso a quattro zampe. Il tema degli abbracci ai cani d'altronde è piuttosto articolato e particolare. Per noi umani infatti l'abbraccio ha un significato importantissimo, rappresenta una grande forma d'affetto , dona conforto e crea una grande intimità. Proprio per questo spesso finiamo per abbracciare il nostro cane nella speranza che, stretto fra le nostre braccia, possa comprendere quanto lo amiamo.

Abbracci ai cani: cosa significano per loro

In realtà numerosi studi hanno dimostrato che ai cani non piacciono gli abbracci, così come, in realtà, non vanno neanche pazzi per i baci. Gli umani e i cani d'altronde non hanno lo stesso modo di comunicare e un gesto che a te sembra di grande affetto in realtà crea un forte disagio in fido, così tanto che in alcuni casi un abbraccio potrebbe provocare persino una reazione, arrivando al morso. Soprattutto se parliamo di abbracci ricevuti da estranei, ad esempio bambini sconosciuti, questo gesto può diventare pericoloso.

A svelare il rapporto fra cani e abbracci una ricerca pubblicata su Psychology Today e svolta dal dottor Stanley Coren, esperto linguaggio dei cani dell'University of British Columbia. Lo studioso ha rivelato che i livelli di ansia e stress nei cani aumentano quando vengono abbracciati. Al contrario di quanto avviene negli umani, dove l'ormone rilasciato è l'ossitocina, per i cani l'abbraccio non è una fonte di piacere.

Nel corso della sua ricerca Coren ha analizzato ben 250 fotografie di persone intente ad abbracciare un cane. Il risultato? Nell'81,6% dei casi i cani mostrano dei segni inequivocabili di ansia, disagio o stress. Solamente il 7,6% è a proprio agio, mentre il 10,8% mostra atteggiamenti neutrali.