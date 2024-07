I cani percepiscono i bambini nella pancia?

I cani percepiscono la gravidanza? I cani riescono a sentire i bambini nella pancia e, in generale, riescono a sentire la gravidanza. I cinque sensi di questi animali domestici sono straordinariamente sviluppati e ogni segnale viene percepito prima di quanto possiamo immaginare. Ovviamente non sanno con precisione di cosa si tratta, ma avvertono dei cambiamenti nel corpo della donna.

I cani avvertono che una donna è incinta? Sì, per via dei cambiamenti ormonali. Anche se non esistono ricerche scientifiche sull'argomento, molti studiosi sostengono che per via del loro olfatto i cani siano in grado di sapere che una donna è incinta, perché sono capaci di avvertire i cambiamenti ormonali che la gravidanza porta con sé. Durante il periodo della gestazione, infatti, le donne producono la gonadotropina corionica, che i cani possono in effetti percepire. Lo stesso vale per l'ormone lattogeno placentare, per gli estrogeni e per il progesterone. La produzione di questi estrogeni potrebbe anche cambiare l'odore naturale del corpo della donna, cosa che i cani recepiscono per via dei milioni di recettori olfattivi presenti nella loro cavità nasale.

I cani sentono i movimenti nell’utero? Sì, grazie al loro udito e agli altri sensi. Man mano che il feto cresce, i cani diventano ancora più sensibili. Percepiscono ogni movimento all'interno della pancia della mamma. Non c'è più in gioco solo l'olfatto: ci sono anche l'udito (che permette loro di sentire dei suoni interni che a noi possono sfuggire), ma anche il tatto e la vista, perché sentono le vibrazioni e vedono i "bozzetti" creati dai calci del bimbo all'interno dell'utero. Diversi proprietari raccontano di cani e gatti che avvicinano il muso sulla pancia della donna in gravidanza, come volessero studiare, capire cosa sta accadendo, comunicare con il bambino. Non possono esserci certezze scientifiche su quello che avvertono, ma il comportamento e il linguaggio del cane parlano da sé.

Come reagisce un cane davanti a una donna incinta? Posto il fatto che i cani sentono i bambini nella pancia, ogni esemplare risponde in maniera diversa ai cambiamenti. Di fronte a qualcosa che non capisce sino in fondo l'animale si può mostrare curioso e intraprendente oppure spaventato e dubbioso, schivo. In sostanza il cane può essere stressato a causa della paura che scaturisce di fronte a qualcosa che non si conosce. Addirittura alcuni cani possono dimostrarsi aggressivi. Tutto dipende dal grado di socializzazione e dai feedback che ricevono da chi li circonda. Una maggiore comprensione potrebbe arrivare dagli esemplari di sesso femminile che sanno bene come funziona la gravidanza nel cane e potrebbero notare delle analogie fra i sintomi tipicamente umani e quelli canini. Nasce una naturale sintonia, un'empatia fra le due mamme. I cani annusano di frequente, anche le parti intime, perché utilizzano l'olfatto per reperire informazioni. Questo è un loro modo di comprendere cosa gli accade intorno e quali sono le intenzioni del prossimo in qualsiasi situazione, a maggior ragione quando percepiscono un mutamento così importante. Molto dipende anche dall'emotività che fa trasparire la futura mamma. Se si mostra tranquilla e sicura di sé, trasmetterà sentimenti positivi; se invece è nervosa e non sta bene, è probabile che il cane si preoccuperà e cercherà di proteggerla, di starle vicino e infonderle serenità.

Cosa succede quando il bambino nasce? I cani sentono i bambini nella pancia e reagiscono in modi differenti, lo stesso succede una volta che il nuovo nato arriva a casa con la neomamma. Si tratta di una novità e, in base al carattere dell'animale, le reazioni possono essere molteplici e anche molto diverse fra loro. Va bene fidarsi dell'istinto e della conoscenza che si ha del proprio cane, ma non diamo per scontato che prenda subito positivamente la presenza della new entry. Ci sono razze, poi, molto gelose dei propri spazi e di chi li condivide con loro. I cani sono curiosi, ma possono essere anche territoriali e così legati a chi considerano famiglia da avvertire come un intruso il bambino. Come accade quando fanno visita persone nuove, è bene procedere per gradi con il primo incontro. Bisogna procedere step by step e in assoluta sicurezza. È probabile che il cane capisca di essere di fronte a un essere indifeso, ma non c'è una certezza matematica. La sua irruenza inconsapevole potrebbe far male al neonato che, di contro, è molto fragile e delicato. Soprattutto all'inizio della socializzazione, gli esperti consigliano di limitare la durata dell'incontro. Meglio che duri solo qualche minuto sotto la supervisione della mamma e di un altro adulto, pronto a intervenire in caso di necessità.