Perché i cani ci leccano i piedi? Adottare un quattro zampe riempie il cuore di gioia, ma è anche un atto di responsabilità. Sapere cosa comunica Fido in ogni circostanza è la chiave per prendersene cura nel migliore dei modi. In tal senso è importante capire perché i cani leccano i piedi, se si tratta di un comportamento naturale e innocuo o se denota un malessere che va individuato e affrontato. Ci sono dei comportamenti che all'occhio umano appaiono strani, ma che nel mondo animale rappresentano la normalità. Non commettere l'errore che il linguaggio umano sia uguale a quello canino è il primo passo per conoscere davvero colui che fa parte della famiglia a tutti gli effetti. Il rapporto con il cane, nei decenni, è cambiato, si è intensificato e non è più di subalternità. È un legame sincero, alla pari, basato sull'affetto reciproco e non soltanto su un bisogno (come invece capitava nel passato in cui Fido rappresentava più un mezzo che un compagno di vita. Ecco allora che anche il modo di comunicare si arricchisce. Analizzarlo può far scoprire sfumature mai immaginate e che fanno vedere un pet sotto una luce diversa, se possibile ancora più bella.

Il sesto senso del cane È bene fare subito una precisazione che ha a che fare con l'apparato sensoriale del cane: oltre alla vista, all'udito, allo sviluppatissimo olfatto, al gusto e al tatto, Fido ha anche un organo che gli umani non posseggono, lo potremmo definire un sesto senso (letteralmente). Si chiama organo di Jacobson e collega il naso con il palato. Di conseguenza, è come se potesse utilizzare il suo sviluppatissimo olfatto attraverso la bocca. In questa maniera riesce a reperire informazioni aggiuntive che possono tornargli utile nella gestione delle situazioni. Questo sesto senso ha in generale a che fare con tutte le volte in cui il cane lecca qualcosa, perché diventa un potente mezzo per conoscere ciò a cui si approccia. Sulla base di questo, ecco invece i motivi per cui il cane, ogni tanto, si dedica specificamente ai nostri piedi.

I motivi per cui il cane lecca i piedi Istinto;

Cura;

Comunicazione;

Gusto;

Ansia. Ed eccoli qui. L'istinto è la prima causa: la ricerca istintiva di contatto, approfondimento e conoscenza, che è da ricondurre alla ricerca atavica di attenzioni da parte del cucciolo, che rimane anche in età adulta in quegli esemplari particolarmente legati al padrone. Nel secondo caso, quando parliamo di cura, ci riferiamo alla mera e banale pulizia, una coccola che Fido riserva a chi si prende cura di lui e per il quale prova una profonda gratitudine. I cani leccano i piedi anche per comunicare affetto e sottomissione. Non è raro che accada di notte, per esempio, oppure semplicemente perché sentono un sapore o un odore che gli piace. Diverso, invece, e in quel caso è importante sentire il parere del veterinario, è quando Fido si sente sotto stress o c'è qualcosa che lo preoccupa. I disturbi ossessivo compulsivi non vanno sottovalutati, ma affrontati alla radice per alleviare e azzerare prima possibile il disagio di colui che è parte integrante della famiglia.

Capire il contesto Il linguaggio del cane è molto incentrato sulla comunicazione non verbale. Ogni gesto, posizione, scatto denotano qualcosa: intenzioni, stati d'animo, emozioni. Saperlo interpretare correttamente, prevederlo può fare la differenza in situazioni di pericolo. In contesti di normalità, comunque, permette di reagire nel modo più indicato secondo le esigenze di Fido. Conoscere i motivi per cui il cane scodinzola, i movimenti della sua coda, le ragioni per cui sbadiglia, la sua postura, quella delle sue orecchie o anche le sue espressioni può dirci molto di più rispetto a ciò che vuole comunicarci, anche quando lecca una parte di noi o degli specifici oggetti. Se un determinato gesto, di norma, può voler dire qualcosa, mutando contesto potrebbe significare altro. Ecco perché è importante non guardare solo il gesto ma anche quando, dove e come avviene. In base alla 'classificazione' del comportamento, è chiaro come cambi tutto, compreso il modo in cui il proprietario deve rapportarsi con il suo cane.

I cani leccano i piedi: quando preoccuparsi I cani annusano per reperire informazioni utili per la gestione delle varie situazioni. Con l'olfatto capiscono se c'è un pericolo nelle vicinanze, lo stato d'animo di coloro che li circondano e se si possono rilassare o se invece devono stare in allerta. Se questo avviene una volta ogni tanto, magari in concomitanza da un periodo passato fuori, potrebbero esserci delle novità che Fido capta e vuole conoscere. Se invece è un comportamento frequente, accompagnato da altri segnali di stress, potrebbero esserci dei disagi psicofisici da individuare e affrontare. Potrebbe essere, per esempio, l'espressione di un senso di profonda solitudine o la ricerca di un'attenzione mancata. Fondamentale, quando si adotta un quattro zampe, è valutare di avere sia le risorse economiche che quelle emotive per accudire il pet a 360 gradi.