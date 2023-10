È talmente comune che in tanti fanno riferimento a quest'abitudine come al " dare baci ". Generalmente parlando, dunque, viene categorizzato come un gesto d'affetto. È sempre così? Perché alcuni cani leccano i padroni più di altri e ciò può rappresentare un problema?

Se vi siete mai chiesti perché i cani leccano i padroni , di seguito troverete tutte le risposte del caso. Non ne esiste una che valga per tutti i casi, infatti. Comprendere il comportamento dei nostri animali domestici, infatti, prevede calarsi nella loro psiche, guardando alla quotidianità da un altro punto di vista.

I motivi per cui il cane lecca il padrone

Affetto;

Richiesta di attenzioni;

Istinto;

Sapore;

Atteggiamento ossessivo-compulsivo.

Parliamo di seguito dei cinque motivi cardine per i quali i cani leccano i padroni. L'ultimo è di certo quello più sorprendente, ma ci arriveremo con calma. Partiamo dal più ovvio, quello che ci spinge a parlare di "baci", l'affetto.

Il forte legame che si crea con il proprio cane, come in un branco o più, ha una profondità enorme. Leccare è uno strumento molto vario nel mondo della comunicazione canina. Gli animali lo usano spesso per esprimere i propri sentimenti d'affetto e amore. È qualcosa che apprendono fin da cuccioli, quando a leccarli è la loro mamma. Generalmente puntano al viso ma, in alternativa, qualsiasi centimetro di pelle andrà bene.

In alcuni casi si evidenzia una minore propensione a leccare, ma non c'è nulla di strano in questo. Non significa di certo che il proprio animale sia meno affettuoso o, in generale, innamorato di noi. Potrebbe semplicemente aver appreso determinati atteggiamenti in maniera differente da cucciolo. Potrebbe essere cresciuto senza madre, come un trovatello. Al tempo stesso, semplicemente potrebbe non preferire questa forma d'espressione, optando per altri tipi. Passiamo alla richiesta di attenzioni.

Come una zampa poggiata sul nostro braccio, un lieve tocco con la testa, e così via, anche leccare può voler semplicemente dire: "Guardami, sono qui!". In questo caso qualsiasi forma d'attenzione rivolta farà al caso. Di seguito, però, vedremo come lavorare per mitigare questo atteggiamento, qualora diventi ossessivo.

Dopo un'iniziale leccata, però, potrebbe avvenire qualcosa. Il cane potrebbe rendersi conto d'apprezzare il sapore della pelle, magari un po' salata a causa del sudore estivo. In questo caso il gesto, continuato, rappresenta un modo per "esplorare" quel sapore interessante.

Raggiungiamo infine l'ambito del comportamento ossessivo-compulsivo. Non si tratta affatto di una situazione comune, tutt'altro. Per quanto raro, però, è bene spiegare di cosa si tratti. In casi di forte stress prolungato o ansia perenne, i cani leccano i padroni per tentare di calmare e, a modo loro, esprimere tutto il malessere che provano. Sarebbe il caso di rivolgersi a un comportamentista (magari indicato dal proprio veterinario, ndr). Nei casi più seri, potrebbero essere prescritti dei farmaci, al fine di alleviare l'ansia. Il tutto da affiancare, però, a un percorso d'addestramento, che vede padrone e cane affiancati.