I cani in aereo soffrono? Peri cani l'aereo è un'esperienza stressante, ma con i giusti accorgimenti, un buon padrone, può trasformare le vacanze o i trasferimenti che prevedono questo mezzo in situazioni meno traumatiche.

Cosa succede ai cani in aereo? Il cane sotto un certo peso può essere tenuto in cabina;

Il cane sopra un certo peso deve essere collocato in stiva;

Prepararti allo stress che questo viaggio può provocare all'animale. Prima di acquistare un biglietto aereo, documentarsi sul sito ufficiale della compagnia è d'obbligo. Ognuna ha le proprie regole e non tutte ammettono i cani in aereo; se soffrono o meno dipende dalle politiche previste. In genere i cani di piccola taglia, e i gatti, possono viaggiare in cabina all'interno di un trasportino, quelli più grandi vanno in stiva. Come sempre, prima di partire è importante adottare strategie per cercare di evitare l'ansia da separazione che un intero viaggio lontano dal proprietario e in un ambiente sconosciuto provoca nel cane. Prima di partire, comunque, è sempre bene leggere il regolamento, poiché l'aereo non è un mezzo di trasporto particolarmente confortevole per molti cani. È un consiglio importante sia per non rischiare di rimanere a terra, che per evitare stress inutili al proprio animale domestico e per fare in modo di prepararlo al meglio al viaggio. Parlare con il veterinario di fiducia, inoltre, è importante per prevedere e gestire eventuali disagi di natura fisica e psicologica.

Dove fanno i bisogni i cani in aereo? Non esistono bagni per animali in aereo, i bisogni vanno fatti nei trasportini ed è obbligatorio inserire delle traverse al loro interno per evitare che le deiezioni sporchino ambienti comuni. Nel primo caso, vige sempre la regola della raccolta con gli appositi sacchettini e lo smaltimento nei rifiuti. Di norma, sia in cabina che stiva, quindi i cani devono rimanere rispettivamente nel trasportino morbido o nel kennel rigido. Di acqua e cibo è responsabile il proprietario, che in genere si organizza con delle vaschette da agganciare alla griglia che chiude quella che sarà la cuccia dell'animale per qualche ora.

Cane in aereo, quando non va in stiva? Sotto un certo peso corporeo che varia in base alla compagnia;

Quando dispone della sua cuccia morbida adeguatamente attrezzata per il viaggio;

Quando il veterinario dà il nulla osta al viaggio in aereo (cuccioli o cani troppo vecchi potrebbero non essere a loro agio);

Cani guida per non vedenti;

Quando la compagnia aerea lo permette. I cani in aereo soffrono, talvolta anche in cabina: si tratta comunque di un'esperienza che provoca ansia e nervosismo nella maggior parte degli esemplari. Per fortuna, però, se il cane può stare in cabina, tutto è più semplice e gestibile in tranquillità. Il trasportino di norma deve stare sotto il sedile anteriore del passeggero, ecco perché le dimensioni del cane sono così importanti e si fa la distinzione fra taglia piccola e grande. Tuttavia, se il cane è particolarmente docile, alcune compagnie chiudono un occhio e permettono di tenere il kennel sulle gambe o, addirittura di fare uscire l'animale all'esterno del trasportino dopo la fase di decollo e fino a prima dell'atterraggio.

Come deve essere il trasportino per cani in aereo? Come accennato il trasportino di cani e gatti che possono viaggiare in cabina deve essere morbido. Le regole possono variare in base alla policy della compagnia aerea, ma di norma il peso compreso di animale non deve essere superiore ai 10 chili. Le dimensioni, in genere, sono 46 x 25 x 31 centimetri. Il trasporto nella stiva è regolamentato dalla normativa dell'International Air Transport Association (IATA) e la struttura del kennel deve essere rigida, in plastica o in fibra di vetro. Se ci sono le ruote, devono essere detraibili o bloccabili. La porta deve avere in sistema di chiusura centralizzato che blocca sia la parte superiore che quella inferiore e le cerniere devono sporgere almeno 1,6 centimetri. Le due parti del kennel devono essere fissate da bulloni e non è ammessa la chiusura laterale. Le dimensioni devono essere tali da permettere al cane di rimare in piedi, con la testa dritta, senza toccare il tetto della struttura. Deve potersi girare e allungare durante il viaggio senza alcuna difficoltà o il pericolo di farsi male: insomma, deve stare comodo. Infine devono esserci due contenitori per cibo e acqua, fissi e accessibili dall'esterno per poter nutrire il cane prima e dopo il viaggio in stiva. Il consiglio, comunque, è sempre quello di visionare le norme aggiornate prima della partenza.

Come vengono messi i cani in stiva? Le compagnie che ammettono il trasporto dichiarano di avere stive pressurizzate e adatte al trasporto di animali. Quelli fino agli 8/10 chili in genere viaggiano in cabina, se si supera questo peso vanno in stiva, entro e non oltre i 75 kg circa. Sarà cura del personale posizionare il kennel in maniera tale che non si muova, ma per rendere più confortevole il viaggio è bene foderarlo con una coperta che renda il riposo più confortevole, senza dimenticare le traversine per i bisogni e la ciotola per l'acqua.

Qual è la temperatura nella stiva dell’aereo per i cani? Le compagnie aeree affermano che la temperatura in stiva è simile a quella in cabina; Durante il viaggio – in aeroporto, in cabina o in stiva – le temperature devono essere confortevoli. Non possono e non devono superare i 29° C o essere sotto i 7° C. Si fanno delle eccezioni per delle razze abituate a climi rigidi, ma sempre previo certificato medico che lo attesti, libretto veterinario e controllo medico.

I cani grandi possono viaggiare nella cabina dell’aereo? Ci sono compagnie aeree che fanno delle eccezioni rispetto ai regolamenti vigenti in casi specifici. Il trasporto di cani guida per passeggeri non vedenti, per esempio, non solo è gratuito, ma anche senza limiti di peso e senza bisogno di kennel. Questi esemplari, con la museruola e al guinzaglio, possono accompagnare il proprietario in cabina per non interrompere l'assistenza necessaria. Lo stato di salute del passeggero, però, deve essere attestato da un certificato medico.

Come tranquillizzare il cane in aereo? Se in casa è necessario che l'ambiente sia a misura di cane, con tutti i comfort, a maggior ragione lo deve essere quello di un viaggio. I cani in aereo soffrono uno stress non indifferente, molto dipende dal carattere e dalle esperienze pregresse. Il proprietario però può accompagnarli cercando di ridurlo al minimo. Una coperta con il proprio odore e il giocattolo preferito all'interno del trasportino possono essere di aiuto per calmare un cane durante il viaggio. Poter viaggiare in cabina, poi, è un plus non indifferente in termini di tranquillità psicofisica, ma non è detto che questo sia sufficiente. Ci sono esemplari che sentono particolarmente il nervosismo da viaggio e che rischiano di sentirsi male o morire di paura, specialmente se per razza o genetica soffrono di cardiopatie, brachicefalia o malattie particolari. La vicinanza di chi amano e di chi avvertono come famiglia è di aiuto. In quest'ottica il viaggio in stiva può essere davvero stressante e richiedere qualche accorgimento in più e un consulto approfondito col medico, valutando anche soluzioni alternative al cane in aereo.