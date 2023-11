Cani e gatti si riconoscono allo specchio? Li vediamo saltellare a destra e a manca, girare per casa, esplorare ogni superficie: è naturale, dunque, sorprendere i nostri animali domestici di fronte alle superfici riflettenti e chiederci se si vedano, se capiscano che sono proprio loro. In sostanza, è logico chiedersi se cani e gatti si riconoscono allo specchio e la verità è che ci sono padroni che danno per che sia proprio così. In realtà le cose stanno in maniera leggermente diversa: prima di continuare, però, ricordatevi di seguirci su Whatsapp per non perdere alcun aggiornamento su salute, animali e benessere.

Cani e gatti allo specchio: l'autocoscienza Per rispondere alla domanda che ci siamo appena posti, occorre parlare prima del concetto di autocoscienza. Per autocoscienza o coscienza di sé si intende la capacità di riconoscere il proprio io, il proprio aspetto fisico e, di conseguenza, avere consapevolezza del fatto che è diverso da qualsiasi altro. Per moltissimo tempo, la scienza si è interrogata sull'autocoscienza di cani e gatti e ciò che fino ad adesso è apparso chiaro è che i nostri animali domestici non sono in grado di riconoscere il proprio aspetto fisico e di distinguerlo da quello degli altri. Questo significa che non abbiano coscienza in toto? No, assolutamente. Molti altri studi hanno dimostrato che cani e gatti danno segno di essere coscienti di molte parti di loro e, ovviamente, anche di essere in grado di comprendere e valutare fatti ed esperienze che accadono nel loro cammino e sviluppo personale. Purtroppo, però, sembra non siano in grado di sviluppare l'autoriconoscimento visivo.

Come fanno cani e gatti a riconoscersi? Secondo diversi studi, in sostanza, il loro cervello non è in grado di riconoscere la propria immagine. I cuccioli, per esempio, di fronte al proprio riflesso si comportano come se quello davanti a loro fosse un altro animale con cui giocare o lottare. Allora come fanno cani e gatti a riconoscerli? Semplice: la loro abilità è tutta questione di... naso. Grazie al loro olfatto i cani e i gatti sono perfettamente in grado di riconoscere il proprio odore (per questo marcano il territorio) e quello degli altri. Nel loro odore c'è tutto quello che devono sapere, sia riguardo sé stessi che, naturalmente, riguardo agli altri.

Cosa vedono cani e gatti allo specchio? Allora cosa vedono i cani e i gatti davanti allo specchio? La risposta è molto semplice: vedono un altro animale che non conoscono. Non sanno chi sia, non sanno come sia arrivato lì e per di più non ha odore. La reazione è in tutto e per tutto simile a quando mostriamo loro un cane o un gatto in televisione: per loro si tratta sempre e solo di animali sconosciuti. Cani e gatti non associano l'immagine di sé stessi allo specchio e non riconoscono i dettagli. Poco importa se mettiamo loro vestitini, collari particolari o qualsiasi altro accessorio e non importa neanche se ci mettiamo lì a rassicurarli e/o a cercare di spiegare che sono proprio loro, ripetendo il loro nome: non è qualcosa che possono capire.

Perché i gatti non si vedono allo specchio? La risposta a questa domanda è quella che vi abbiamo fornito precedentemente: i gatti non si vedono allo specchio, o meglio non si riconoscono, perché l'autoriconoscimento visivo non fa parte delle loro abilità. Al più, proprio come i cani, i nostri felini possono effettivamente capire che quello che si trova davanti a loro è un loro "simile", ma questo potrebbe anche metterli in difficoltà.

Perché non costringere cane e gatto a stare davanti allo specchio? Stress

Ansia

Paura

Disagio Il fatto che cani e gatti non si riconoscano allo specchio può anche essere un problema. In linea di massima i nostri animali domestici tendono a essere abbastanza indifferenti o a ignorare il loro riflesso, specie se sono di passaggio e non si stanno concentrando troppo sull'immagine. In altri casi sono curiosi, ma non avvertendo alcun odore ignorano il riflesso perché privo d'odore. Ci sono però cani e gatti che possono essere messi in allarme dalla figura sconosciuta che si agita di fronte a loro, di conseguenza costringerli a guardarla perché si considera la loro reazione "divertente" è in realtà un gesto per nulla positivo (a tratti è crudele) che può provocare stress, ansia, paura e disagio.