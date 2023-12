Come proteggere i cani dagli effetti dei fuochi d'artificio

Cani e fuochi d'artificio di certo non vanno d'accordo. Che siano i botti di Capodanno o in occasione di una festa nazionale, questi giochi di luce rumorosi non piacciono affatto ai nostri amici pelosi. I cani non apprezzano per niente i fuochi d'artificio, tanto da avere delle reazioni incontrollate.

Alcuni guaiscono oppure corrono inquieti, altri tremano o scappano in preda all'agitazione. In sostanza i botti causano in questi pet un fortissimo stress ed è fondamentale che ogni padrone non solo ne sia consapevole, ma sia anche in grado di agire nel modo giusto per aiutare il proprio animale.

Una sfida piuttosto difficile visto il numero di razzi, fuochi e petardi che si possono vedere l'ultimo dell'anno e in alcune ricorrenze, ma da affrontare per preservare la salute del pet ed evitare degli spiacevoli incidenti. I botti infatti possono mettere in agitazione persino in cane più tranquillo, spingendolo a nascondersi o a correre via. Affrontare la situazione dunque è fondamentale. Prima di continuare, però, ricordati di seguirci su Whatsapp per non perdere alcun aggiornamento su salute, animali e benessere.