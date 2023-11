Cani da lavoro: tutte le razze

Quando si parla di cane da lavoro, si fa riferimento a tutti quei cani che sono stati selezionati nel corso dei secoli, per presentare specifiche capacità fisiche e mentali adatte alla cooperazione con l'essere umano . Insomma: sono cani che nascono con il preciso obiettivo di aiutare l'uomo nelle sue attività, che possono essere le più svariate. Prima di continuare, però, ricordatevi di seguirci su Whatsapp per non perdere alcun aggiornamento su salute, animali e benessere.

Si va dalla capacità di dissotterrare le cose a quella di capire cose e situazioni , passando per olfatto, tenacia e intelligenza. I gruppi di cani da lavoro sono davvero moltissime ed è impossibile fare un lungo elenco di razze: è più appropriato fare degli specifici elenchi per le singole mansioni/per i singoli ruoli che dall'antichità a oggi hanno ricoperto e ricoprono.

Dunque, cosa sono i cani da lavoro? Qualcuno li chiama anche " cani utili ", ma in realtà si può affermare che non esistono animali privi di utilità, nel loro piccolo, fossero anche solo da compagnia. Nello specifico però si tratta di quadrupedi dotati di certe caratteristiche senza le quali saremmo in difficoltà in una quantità di ambiti.

Prima di iniziare questo excursus è importante sottolineare che gli animali da lavoro sono razze che, indipendentemente dal loro addestramento, nella maggior parte dei casi sono dotati di grande energia . Ciò significa che, se non vengono adottati per svolgere un compito, dovranno trovare sfogo per la loro voglia di fare in attività parallele , come lunghe passeggiate o agility dog. Il rischio di adottare questi animali senza una vita attiva è quello che possano sfogare la loro voglia di fare sui mobili di casa o combinando piccoli disastri.

L'elenco potrebbe andare avanti molto a lungo, e potrebbe basarsi anche su tutte quelle altre attività che non sono considerate di prima importanza, ma che costituiscono un valore aggiunto quasi fondamentale quando si parla di coesistenza con gli esseri umani . Pensiamo ad esempio all'importanza dei cani da compagnia per bambini e per anziani , ma anche per persone sole in generale.

Cani da difesa: razze

Rottweiler

Bullmastiff

Dogo argentino

Rhodesian Ridgeback

Dobermann

Malinois belga

Lupo Cecoslovacco

Fermo restando che l'elenco potrebbe andare avanti ancora, è importante sottolineare che l'addestramento fa tutto. Un buon cane da difesa dev'essere addestrato come tale per poter dare alla famiglia tutta la protezione di cui ha bisogno, senza incorrere in incidenti. Alimentare l'aggressività di un cane non è mai una buona soluzione, specie se con metodi non etici: l'addestramento per la difesa dev'essere fatto in affiancamento a un addestratore cinofilo che conosce gli obiettivi del padrone e sa come raggiungerli.

In assenza di addestramento specifico, queste razze possono essere allevate come cani da pastore o, in alcuni casi, da salotto. Un rottweiler addestrato all'obbedienza è un cane dolcissimo che ama i bambini e vive con entusiasmo in giardino e in casa, possibilmente sul divano.