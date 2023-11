Dal Setter inglese al Bracco Tedesco, dal Beagle al Jack Russel: ecco quali sono i principali quattro zampe che entrano di diritto in questa lista e per quale motivo. Ma prima di approfondire seguici su Whatsapp per non perdere alcun aggiornamento sul mondo salute, benessere e animali.

I cani da caccia sono razze selezionate dall'uomo per aiutarlo nella in quella che viene chiamata anche arte venatoria. Vengono scelti a seconda dei compiti da svolgere e, al di là del fatto che hanno una propensione alla cattura della preda, possono avere anche caratteristiche fisiche e caratteriali molto diverse, perché si adattano alle richieste del proprietario.

Dopo questo elenco, occorre fare un piccolo appunto prima di proseguire: quelle che abbiamo elencato sono le razze di cani da caccia più famose, ma in tutto il mondo vengono usati anche altri cani con eccellenti risultati. Per intenderci, esistono moltissimi tipi di segugi (dal Basset Hound a quello Ungherese) e persino il Cocker Spaniel è un cane da caccia , nonostante sia ormai divenuto per lo più un cane da appartamento.

Per essere più chiari, il segugio è un cane che fiuta la preda ma la lascia poi catturare al cacciatore , così come il cane da ferma, che si ferma, appunto, e lascia spazio al compagno umano. Lo stesso, in linea di massima, vale per il cane da tana che scova, appunto, le "abitazioni" delle prede e le segnala a chi sta cacciando.

I cani da caccia hanno caratteristiche che permettono di dare il meglio di sé durante le battute, ma attenzione: ogni razza è specializzata in determinate prede e tipi di cattura . Per questo motivo si parla di tipologie di cani da caccia, distinti appunto dal loro modo di procedere all'inseguimento e alla presa della preda.

Cani da caccia di taglia grande

Setter Inglese

Rhodesian ridgeback

Greyhound

Il Setter Inglese, fra i cani da caccia, è da ferma e specializzato nella selvaggina. Risulta molto elegante e amante dell'aria aperta, dei luoghi che emanano tanti odori diversi che attirano la sua attenzione. È raro che sia in conflitto, soprattutto con i suoi simili, ma non predilige la città: a meno che non venga abituato attraverso una socializzazione mirata e non riesca a incanalare correttamente le sue energie e i suoi bisogni in luoghi alternativi come il parco.

Il Rhodesian ridgeback viene dall'Africa ed è famoso per la caccia al leone. Oggi è molto richiesto in Europa e lo si riconosce per la cresta contropelo che ha al centro della schiena. Il coraggio non gli manca, ma non è molto socievole con gli umani.

Il Greyhound caccia a vista. Il suo fisico asciutto e agile fa di lui un grande corridore. È il numero uno nelle gare di corsa alla lepre. Se sono inaffidabili è perché hanno avuto un passato con poco amore e troppo 'lavoro', ma con un po' di pazienza è possibile fare breccia nel loro cuore.