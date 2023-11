Cani che perdono poco pelo: tutte le razze Avere un cane è un enorme emozione ed è una fonte immensa di gioia e soddisfazione. C'è però chi, al netto del grande amore per gli amici a quattro zampe, ha bisogno di essere sicuro che la sua casa non si trasformi in un centro di raccolta di peluria: ci può stare ed è più che legittimo. Allora quali sono le razze di cani che perdono poco pelo? Cercheremo di farvi diversi elenchi, tutti dettagliati, ma prima di esplorare l'argomento unitevi al nostro gruppo Whatsapp per tutti gli approfondimenti su benessere, salute e (naturalmente) animali.

Le 20 razze di cani che perdono poco pelo Airedale Terrier

Barbone e barboncino

Basenji

Bichon Frisé

Bolognese

Cane d'acqua portoghese

Irish Water Spaniel

Levriero afgano

Maltese

Havanese

Kerry Blue Terrier

Komondor

Schnauzer (nano e gigante)

Scottish Terrier

Shih Tzu

Terrier tibetano

Labradoodle

Lhasa Apso

Yorkshire Terrier

Whippet

Esistono razze che non perdono pelo? Se vi state chiedendo se esistono davvero dei cani che non perdono assolutamente pelo, la risposta è no. Tutti i quattro zampe che posseggono il manto devono necessariamente perdere un po' di pelo (così come accade a noi esseri umani con i capelli). Non ci sono razze del tutto esenti, nonostante ci siano dei cani privi di pelo. Questi cani, come il Cane Nudo Cinese o lo o Xoloitzcuintle, sono nudi, appunto, e di conseguenza non sono interessati (o sono interessati davvero pochissimo) dai fisiologici periodi di muta.

Cosa sapere sulla muta del pelo del cane? Stagionalità;

Durata di 6-8 settimane

Caratteristiche del manto. Ma cos'è la muta del cane? Si tratta di un processo del tutto naturale che risponde ai tre punti che abbiamo appena elencato. In sostanza, in modo ciclico e stagionale (in autunno e in primavera, precisamente) il quattro zampe perde il vecchio pelo per far spazio al nuovo. L'intero processo dura dalle 6 alle 8 settimane, con periodi in cui è più evidente. La muta interessa in particolare i manti che hanno specifiche caratteristiche, tra cui la presenza di sottopelo (o doppio pelo): infatti, in primavera a cadere è lo strato di peluria inferiore che riscalda l'animale durante l'inverno, mentre in autunno succede il contrario, ossia a cadere è il leggero mantello della stagione estiva.

Cani grandi che perdono poco pelo Barbone

Levriero Afgano

Kerry Blue Terrier

Komondor

Schnauzer gigante Imponenti, importanti e... con una caduta di pelo davvero minima. Grazie a una questione di genetica e al modo in cui è fatto il loro manto, i cani delle razze appena elencati passano in maniera quasi invisibile il periodo della muta. Quelli che vi abbiamo elencato sono davvero i più famosi, ma attenzione: tra i cani di taglia grande che non perdono molto pelo ci sono anche il Saluki, generalmente amato da chi ha una passione per le razze specializzate nella caccia e il Bouvier des Flandres, un apprezzatissimo cane da lavoro.

Cani piccoli che perdono poco pelo Affenpinscher

Barboncino

Bichon Frisé

Bolognese

Border Terrier

Cairn Terrier

Coton De Tulear

Maltese

Griffone di Bruxelles

Havanese

Schnauzer Nano

Scottish Terrier

Shih Tzu

Terrier tibetano

Labradoodle

Lhasa Apso

Yorkshire Terrier Come vedete, la lista di cani di taglia piccola che perdono poco pelo è molto lunga. Abbiamo aggiunto qualche nome extra rispetto alle venti razze elencate in origine, perché se è vero che quelli citati all'inizio sono sicuramente i cani più diffusi, è altrettanto vero che in Italia (e nel mondo) ci sono cultori di razze come il Cairn Terrier o il Griffone di Bruxelles che sanno molto bene quanto la perdita di pelo di questi cagnolini di taglia mignon sia davvero irrisoria.

Cani di taglia media che perdono poco pelo Airedale Terrier

Basenji

Cane d'acqua portoghese

Irish Water Spaniel

Labradoodle

Whippet Anche l'elenco dei cani di taglia media che perdono poco pelo potrebbe essere più ricco e vasto, sempre per il principio che le razze esistenti al mondo sono davvero tante. La lista, per altro, è in via d'espansione: come potrete vedere, per esempio, abbiamo incluso il Labradoodle sia tra i cani di taglia piccola e tra i cani di taglia media. Questo per un motivo molto semplice: si tratta di una razza-incrocio di recente creazione, che "mescola" Labrador e Barboncino (in inglese Poodle). L'avvento di tutte queste nuove razze, dunque, rende qualsiasi lista molto più articolata di quanto si possa immaginare.

Cani da appartamento che perdono poco pelo Barboncino

Bichon Frisé

Bolognese

Coton De Tulear

Maltese

Havanese

Shih Tzu

Labradoodle

Yorkshire Terrier Se pensavate che l'elenco di cani d'appartamento che perdono poco pelo corrispondesse a quello di cani di razza piccola... vi sbagliavate. Se è vero che abbiamo mantenuto le razze mignon, è altrettanto vero che abbiamo dovuto escludere quelle che hanno un'indole più avventurosa e che di conseguenza, al netto delle dimensioni contenute, soffrirebbe a stare per troppo tempo in casa. Mentre l'elenco che abbiamo appena fatto è composto da quattro zampe che si lasciano andare (abbastanza) volentieri alla pigrizia, cani come l'Affenpinscher, il Border, il Cairn e lo Scottish Terrier e persino il Lhasa Apso hanno bisogno di stare all'aria aperta e sgambare molto più di frequente di quanto si possa pensare.

Razze di cani che perdono meno pelo di tutte Barbone e barboncino;

Basenji;

Bichon Frisé;

Maltese;

Shih Tzu. Qualora foste indecisi fra tutte queste razze che perdono poco pelo e voleste sapere quali sono quelle che ne perdono davvero pochissimo, primeggiando fra tutti i nomi elencati... eccoli qui. Dal Barbone allo Shih Tzu, questi cani sorprendono tutti proprio per la loro "capacità" di non lasciare tracce, al netto dell'enorme quantità di pelo che hanno addosso.

Razze di cani ipoallergeniche: c'entra con il pelo? A proposito di quantità di pelo: cogliamo l'occasione per precisare che no, più pelo non significa più perdita, infatti moltissimi dei cani che abbiamo elencato si distinguono proprio per la loro pelliccia particolarmente folta, fluente o lunga. Questo talvolta può sorprendere, perché chi cerca cani che perdono poco pelo tende a optare per esemplari a pelo corto o raso, facendo però un errore di valutazione. Lo stesso errore si fa quando si pensa alle allergie: il pelo non c'entra granché con le allergie. A scatenare le reazioni sono infatti gli allergeni canini che si trovano per lo più nella saliva del cane. Ciò significa che le razze di cani che perdono poco pelo non sono necessariamente quelle ipoallergeniche: per questa ragione è sempre meglio fare ricerce accurate.

Razze di cani nudi Abyssinian Sand Terrier

American Hairless Terrier

Cane boliviano Khala

Cane pila argentino

Cane senza peli dell'Ecuador

Cane nudo peruviano

Chinese Crested Dog

Jonanji

Xoloitzcuintle. Dato che abbiamo parlato di perdita di pelo e di allergie, era proprio il caso di parlare dei cani nudi. Ne vogliamo discutere perché la loro assenza di manto non li rende ipoallergenici e, diciamolo chiaramente, non li rende più semplici da gestire rispetto alle razze di cani che perdono il pelo. Infatti, questi cani hanno bisogno di attenzioni proprio per il fatto che manca loro il mantello: devono essere protetti dal sole, dal freddo, dalle irritazioni e devono essere monitorati con attenzione, perché la loro cute è delicatissima.

Razze di cani che perdono molto pelo Akita;

Alaskan Malamute;

Chow Chow

Husky;

Labrador;

Pastore Tedesco;

Volpino;

Corgi. E invece, quali sono le razze di cani che perdono molto, moltissimo pelo e che dovete scartare se state cercando dei cani che non lascino ciuffetti qui e lì? Eccole: tenetele in considerazione quando scegliete il vostro amico a quattro zampe. Torniamo comunque a sottolineare che, fatta in qualche modo eccezione per quelle che abbiamo elencato, la perdita di pelo di tutti i cani diventa visibile almeno due volte l'anno, perché si tratta di un processo naturale che non può e non deve essere impedito: per i nostri amici a quattro zampe il manto è essenziale.