Cani Brachicefali: quali sono e per quali malattie sono a rischio

I cani brachicefali possono differire per dimensioni, pelo e lunghezza delle gambe, ma hanno una caratteristica comune: la conformazione della testa . Infatti, questi animali presentano un muso tipicamente schiacciato a livello del naso e una mascella superiore più piccola rispetto alla mandibola (mascella inferiore), tale per cui quest'ultima risulta sporgente .

Patologie di Razza

I cani brachicefali sono molto popolari e molto amati per l'estetica del muso; tuttavia, proprio a causa della brachicefalia, sono predisposti a sviluppare diverse patologie.

Inoltre, a seconda della razza considerata, possono soffrire di altre condizioni indotte, ancora una volta, da un processo di selezione e incrocio artificiali, che da un lato ne ha esaltato l'estetica, ma dall'altro ne ha ridotto la diversità genetica e promosso la trasmissione di caratteri ereditari associati a patologie genetiche.

Sindrome brachicefalica ostruttiva delle vie aeree

Anche nota come BOAS, la sindrome ostruttiva delle vie aeree è una patologia respiratoria dovuta fondamentalmente al muso schiacciato, tipico dei cani brachicefali.

Si è detto che il muso schiacciato determina una sproporzione tra dimensioni delle ossa e tessuti molli; questo, a sua volta, comporta:

Restringimento della trachea . La trachea è un tratto dell'apparato respirato; essendo ristretta, i cani brachicefali assorbono meno ossigeno con la respirazione, ragion per cui vanno in affanno più facilmente.

. La trachea è un tratto dell'apparato respirato; essendo ristretta, i cani brachicefali assorbono meno ossigeno con la respirazione, ragion per cui vanno in affanno più facilmente. Palato molle allungato . Questa particolarità è la causa principale dei caratteristici rumori respiratori dei cani brachicefali; inoltre, crea un certo impedimento all'entrata dell'aria in trachea.

. Questa particolarità è la causa principale dei caratteristici rumori respiratori dei cani brachicefali; inoltre, crea un certo impedimento all'entrata dell'aria in trachea. Stenosi delle narici. Assieme alla bocca, le narici hanno un ruolo fondamentale nell'inalazione dell'aria ricca di ossigeno; come nel caso della trachea, se sono ristrette, l'assorbimento dell'ossigeno risulta compromesso, con ripercussioni sulla capacità respiratoria generale.

L'insieme di queste implicazioni contribuisce allo sviluppo della BOAS.

Manifestazioni tipiche della sindrome brachicefalica ostruttiva delle vie aeree sono:

In conclusione, si segnalano alcuni fattori di rischio associati alla BOAS:

Nei cani brachicefali, l'obesità aumenta del doppio il rischio di sviluppare la BOAS, rispetto ai cani normopeso.

In base ad alcuni studi, il 17% dei cani con conformazione brachicefala estrema muore a causa di problemi alle vie aeree superiori riconducibili alla BOAS.

L'aspettativa di vita nei cani brachicefali è ridotta rispetto ai cani con muso di conformazione normale.

Lo sapevi che… In base ad alcuni studi statistici, il 50% dei Carlini e il 45% dei Bulldog presentano segni significativi di BOAS.

Patologie di cuore

A causa dei difetti anatomici che interessano le vie aeree, i cani brachicefali potrebbero essere in costante affanno respiratorio, per tentare di far fronte alla carenza di ossigeno.

Nel lungo periodo, questo sforzo respiratorio ha ripercussioni anche sulla salute del cuore, il quale potrebbe sviluppare problematiche di varia natura.

Problemi ai denti

Come detto, i cani brachicefali hanno una mascella superiore di dimensioni ridotte rispetto ai cani con muso normale.

Poiché il numero dei denti rimane invariato, questa particolarità anatomica fa sì che i denti, avendo meno spazio a disposizione, crescano sovrapposti e/o storti.

I denti sovrapposti e quelli storti sono maggiormente predisposti a problematiche quali carie, gengiviti, tartaro ecc.

Problemi agli occhi

I classici occhi sporgenti dei cani brachicefali sono più soggetti a traumi.

Inoltre, questi cani presentano spesso una conformazione anomala delle palpebre (entropion o ectropion), che li predispone a una lacrimazione eccessiva.

L'entropion è una condizione oculistica in cui il margine della palpebra ruota verso l'interno dell'occhio; l'ectropion, invece, è una condizione oculistica in cui la palpebra inferiore è ruotata verso l'esterno, allontanandosi così dal bulbo oculare e lasciando esposto all'aria la congiuntiva oculare.

Infezioni della pelle

Diverse razze di brachicefali presentano pieghe cutanee a livello del muso, sempre per via della mancata proporzione tra dimensioni delle ossa ed estensione dei tessuti.

In queste pieghe, fattori come temperatura, umidità e pH differiscono rispetto al resto della cute; ciò porta all'instaurarsi di un ambiente favorevole alla crescita di microrganismi, in particolare lieviti, che possono provocare infezioni in assenza di una pulizia periodica delle pieghe.

Tendenza all’obesità

Poiché sono poco tolleranti all'esercizio fisico, i cani brachicefali tendono a essere sedentari. Ciò favorisce l'obesità, una condizione che favorisce la comparsa di problematiche respiratorie o le peggiora, se già presenti.