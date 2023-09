Cani aggressivi: cosa fare e cause

Non solo: cercheremo anche di capire cosa fare se il cane diventa aggressivo in specifiche occasioni e come comportarci per evitare di causare danni a noi, al cane e agli altri.

Può capitare di sentir parlare di cani aggressivi , specie in riferimento ad alcune specifiche razze. Oggi tentiamo quindi di capire cosa ci sia di vero e cosa di totalmente inventato nella credenza in merito alla quale alcuni cani aggressivi siano così di natura e, di fatto, "inguaribili".

In molti, infatti, acquistano determinate specie di cani unicamente per la loro stazza, muscolatura e fama. Li si costringe, così, a una vita fatta di cattività estrema , diffidenza nei confronti degli altri esseri umani che non siano il proprio padrone (cani da guardia costretti a vivere in un minuscolo recinto, ad esempio) e, in alcuni casi, violenza bruta.

Il destino dei cani aggressivi

Alcune specie di cani sono state allevate con il chiaro intento di far fronte a dei compiti che richiedono una certa dose di aggressività. Pensiamo ad esempio agli esemplari da caccia, sviluppati per avere un netto impulso alla lotta e all'assalto alla preda. Lo stesso dicasi per i Pit Bull, in alcuni ambienti incoraggiati a uccidere altri animali.

Questi non sono però gli unici tipi coinvolti nel corso degli anni in attacchi violenti e, in certi casi, mortali. A inizio anni Duemila, precisamente nel 2001, uno studio dell'American Veterinary Task Force on Canine Aggression and Humane-Canine Interactions ha posto in connessione attacchi e popolarità. Spieghiamo meglio.

Determinati decenni sono stati caratterizzati da razze mediaticamente identificate come violente, rabbiose e pericolose. Ciò sarebbe però il frutto di due elementi. Da una parte c'è il gran numero di esemplari diffusi per moda, come nel caso dei Dobermann negli anni '70, dei Pit Bull negli anni '80 e dei Rottweiler negli anni '90. Dall'altra, invece, l'assoluta assenza di addestramento, l'estrema fedeltà al padrone, e dunque alla difesa della casa, da parte dell'animale, e le pratiche malsane di molti soggetti, pronti a trasformare i propri cani in macchine d'assalto, al fine di tutelare la proprietà.

Il risultato dello studio ha poi ribadito, in conclusione, una verità indiscutibile: i cani aggressivi di natura non esistono. In determinate circostanze, quasi tutte le tipologie possono attaccare l'uomo e non solo. Il livello di aggressività non è insito nel loro cervello, bensì frutto dell'impatto avuto dall'ambiente in cui l'animale ha vissuto, il suo addestramento e il livello di socializzazione garantito.

Di seguito, dunque, elencheremo le razze che sono solo a lungo state additate come aggressive, ma senza alcun fondamento e ribadendo che non ci sono studi che confermino la loro associazione con comportamenti rabbiosi o violenti.