Perché i cani abbaiano tutti insieme? Cause e cosa fare

Perché i cani abbaiano tutti insieme?

I cani che abbaiano tutti assieme, all'unisono o a 'botta e risposta', non sono rari da vedere ma soprattutto sentire. Per comprenderli appieno è fondamentale studiarne il comportamento, i gesti i versi e i contesti in cui si muovono, agiscono.

Succede al balcone, durante una delle tante passeggiate quotidiane, all'interno di un recinto. Basta che uno dia il là per legittimare tutti gli altri a dare vita a una sorta di concerto. Per iniziare a comprendere la ratio, bisogna ricordare che questi quattro zampe vivono in branco e danno vita a una sorta di gerarchia.

Ma quali sono le ragioni per le quali sono spinti a comportarsi in questo modo? Perché avviene in più occasioni differente, qual è il denominatore comune? Rispondere a tutte queste domande è il primo passo per capire se c'è da intervenire per il benessere di Fido – al di là del rispetto della quiete pubblica e delle regole di buon vicinato – o se non c'è da preoccuparsi.