Perché il cane tiene la testa fuori dal finestrino?

Ciononostante, se il cane tiene la testa fuori dal finestrino dovete correre ai ripari: è tutto fuorché un abitudine sana ed è anche illegale.

I cani sono sempre felici di uscire per un giro con il proprio umano, anche se si tratta di una semplice passeggiata di pochi minuti. Se poi quella che si prospetta è un' avventura in macchina che espande (momentaneamente) il proprio territorio e gli permette di "assaggiare" mille odori mai sentiti prima insieme agli amici più cari, allora l'entusiasmo è assicurato.

Come vi abbiamo già detto, lasciare che il cane tenga la testa fuori dal finestrino non è una buona idea e non è neanche legale. Per l'appunto il Codice della Strada italiano non lo consente: il viaggio in macchina dei quattro zampe è ampiamente regolamentato e impone che Fido possa viaggiare all'interno di un apposito trasportino o gabbia, nel sedile posteriore o nel bagagliaio a patto che sia separato dal guidatore da una rete divisoria.

Se si opta per trasportarlo nel sedile posteriore, è bene sapere che esiste la possibilità di utilizzare una cintura di sicurezza, da agganciare alla pettorina/collare del cane, evitando all'animali sobbalzi improvvisi in caso di eventuali brusche frenate. Fido invece non può assolutamente essere tenuto nel sedile anteriore al di fuori di un trasportino o gabbia appositi.

Non può neanche essere tenuto in braccio, non può essere libero di muoversi e men che meno può avvicinarsi al finestrino, perché ci sono dei gravi rischi sia per la sua incolumità sia per quella di chi viaggia con lui.