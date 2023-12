Prima di scoprire cosa sta cercando di farti capire, però, non dimenticare di unirti al nostro canale Whatsapp per non perdere le ultime notizie su salute e benessere …anche dei nostri amici animali.

I cani sanno donare tanto amore, ma a volte i loro "doni" hanno forme inaspettate: alcuni saltano addosso a chiunque vedono, altri condividono i propri giocattoli in segno di amicizia (o di sfida) . Per alcuni cuccioli può essere normale fare la pipì addosso alle persone, anche se non sempre si tratta di un vero e proprio dono. La prima cosa da tenere a mente se ti stai chiedendo perché il cane ti fa la pipì addosso è la seguente: oltre ad essere un bisogno fisiologico, per il tuo cane la pipì è un insostituibile strumento di comunicazione .

Se però il cane ti fa la pipì addosso senza manifestare alcun particolare slancio emotivo, è il caso di escludere che non si tratti di incontinenza urinaria : questo problema può essere dovuto a diverse cause, tra cui l'assunzione di alcuni farmaci e la presenza di un' infezione alle vie urinarie .

Alcune volte, quando il cane fa la pipì addosso alle persone è perché queste si sono spinte troppo in là nel suo territorio , e quindi diventa necessario marcarne i confini con la pipì. I cani molto timidi e tendenti all' ansia , soprattutto se di razza piccola , possono usare la pipì per comunicare sottomissione, anche nei confronti degli umani: in questo caso il cane fa la pipì a pancia in su oppure, più di frequente, accovacciato a terra.

Nei cuccioli appena arrivati in casa , fare la pipì addosso alle persone può indicare semplicemente che il cane non controlla ancora bene gli sfinteri. I cani molto eccitati o poco socializzati possono perpetrare questo comportamento anche in età adulta : questa incapacità di contenersi, però, può essere superata lavorando sul comportamento.

I cani utilizzano la pipì per comunicare con i propri simili: la pipì indica in maniera chiara l'identità del cane, dove si trova, dove inizia il suo territorio esclusivo e può essere usata per comunicare la disposizione a interagire con altri oppure la sottomissione a un altro cane. In molti casi, quando un cane ti fa la pipì addosso sta cercando di comunicarti qualcosa del genere, il problema è che il nostro naso non ci permette di comprendere e tradurre i segnali chimici che compongono il suo "messaggio".

Cosa fare se il cane ti fa la pipì addosso

ignorare il comportamento;

il comportamento; evitare di mostrare dominanza (per esempio guardandolo negli occhi o strapazzandolo);

non punire il cane, in nessun caso;

il cane, in nessun caso; allontanare il cane dalla "scena del crimine";

escludere che si tratti un problema di salute.

Nel momento in cui il cane ti fa la pipì addosso è molto importante restare calmi e cercare, per quanto possibile, di ignorare il comportamento. È più semplice a dirsi che a farsi, ma è fondamentale per superare il problema: se il cane ci fa la pipì addosso per manifestare ansia o per marcare il territorio, spaventarlo non farà che peggiorare le cose.

Per lo stesso motivo, punirlo in queste circostanze si rivela sempre controproducente: un cane che ha appena fatto la pipì addosso a una persona si trova in un momento di grande trasporto emotivo, e sicuramente non è in grado di recepire un eventuale rinforzo negativo. Al contrario, una punizione potrebbe accrescere il suo senso di smarrimento.

Allontanarlo dalla persona su cui ha fatto la pipì e portarlo in un'altra stanza può essere una buona mossa per distrarlo da quello che lo aveva eccitato o spaventato e riportarlo alla calma. Se la causa della minzione è la marcatura del territorio, tanto meglio: allontanarlo coattamente dal suo "reame" ogni volta che fa la pipì dove non deve contribuirà a stabilire un chiaro patto con Fido.