Cane si morde la coda: perché e rimedi Per quanto possa essere una scena vista e rivista, il cane che si morde la coda spesso e in maniera ossessivo-compulsiva potrebbe avere un disagio. Ecco perché se diventa un'abitudine, associata anche a segnali di sofferenza, il consiglio è sempre quello di contattare il veterinario di fiducia. Il più delle volte, infatti, a Fido non piace correre in tondo ed è il caso che lo specialista, che conosce anche pregressi clinici e caratteristiche di razza, indaghi per capire l'origine del problema e comprenda quale possa essere la soluzione.

I motivi per cui il cane si morde la coda Gioco;

Noia;

Ambiente ristretto;

Richiesta d'attenzione;

Problemi al retto o all'ano;

Presenza di parassiti;

Trauma o frattura;

Ferita o lesione. Andiamo subito al sodo elencando i motivi per cui il cane, generalmente, si morde la coda. Il primo motivo è il più innocuo, perché Fido potrebbe tranquillamente mordersi la coda per gioco. Ciò però dovrebbe avvenire in maniera molto sporadica, deve dunque essere un'eccezione e non una regola comportamentale. A seguire, ci sono tutti motivi di tipo psicologico che ci aiutano anche a capire se Fido è felice: se l'atto del mordersi la coda è continuo e reiterato, infatti, significa che il quattrozampe si annoia, non ha stimoli, vive in un ambiente ristretto oppure ha bisogno di attenzioni. Le motivazioni restanti sono tutte di carattere fisico e richiedono controlli più approfonditi: il cane può leccarsi la coda perché ha dei problemi al retto e/o all'ano (che possono essere sintomi tanto di stress canino quanto di patologie più o meno serie dell'animale) o perché sta affrontando un'invasione di pulci o zecche. Ancora, potrebbe avere un trauma, una frattura, una ferita o una lesione: se il comportamento, come già detto, si ripete a oltranza e se ci accorgiamo di gonfiori o di altre anomalie, il consiglio resta sempre quello di correre dal veterinario.

Mordersi la coda: significato Attenzione anche agli altri significati che può avere questo gesto. Per intenderci, se i morsi alla coda vengono adottati da un cane adulto e se ciò succede con una certa regolarità, potremmo anche iniziare a pensare a un problema relativo all'ansia da separazione. In alcuni casi c'è anche la possibilità che il quattro zampe soffra di un disturbo neurologico, cognitivo. L'età, in questi casi, gioca un ruolo determinante. Gli esemplari anziani, infatti, è possibile che vivano un declino legato proprio alla loro terza fase della vita. Insomma, capire la causa e intervenire di conseguenza è di fondamentale importanza.

Cane cucciolo che si morde la coda Le cose stanno in maniera leggermente diversa se il cane che si morde la coda è un cucciolo: in questi casi è quasi certo che si tratti di un momento di esplorazione, di conoscenza di sé e del proprio corpo. Succede un po' come ai bambini che mettono qualsiasi cosa in bocca per sapere che cos'è e come poter interagire con essa. Allo stesso modo, per un piccolo di cane, la coda è una parte del corpo molto buffa e all'inizio non sa che cosa farci. Ecco allora che diventa normale sperimentare.

Cane si morde la coda e piange Al netto dell'età, se il cane si morde la coda e piange possiamo avere la certezza che non si tratti di un gioco, di un momento di conoscenza di sé. Sta provando un disagio fisico o sta soffrendo per un malessere psicologico. Prendersi cura di Fido è una responsabilità che ci si prende nel momento in cui si decide di adottarlo. È un impegno per la vita ed è necessario non dimenticarlo mai. Non è un peluche che si può abbandonare in un angolo, è un essere vivente che necessita di attenzioni e di andare a visita dal veterinario con una certa regolarità. Potrebbe avere una lesione dovuta a un trauma, dolori cronici legati all'artrite, qualche allergia pruriginosa o problemi alla ghiandola anale.

Immagini del cane che si morde la coda Cane in campagna;

Cane randagio in città;

Cane da solo a casa;

Cane sul letto che guaisce;

Cane che gioca con i suoi simili. Shutterstock Quando si cerca di interpretare il linguaggio del cane è di fondamentale importanza soffermarsi anche sul contesto in cui si trova. Questo infatti ci dice molto sul suo stato d'animo. Se il cane si morde la coda in mezzo a una distesa di verde, magari dopo una bella corsa nell'erba alta, è probabile che si sia imbattuto in pulci, zecche o altri parassiti che è facile reperire all'aperto. Shutterstock Lo stesso potrebbe essere successo durante una passeggiata in città, anche se si tratta di condizioni meno rischiose di quelle in aperta campagna, oppure se si tratta di un esemplare randagio che passa la maggior parte del tempo in strada e non può curare la sua igiene come un cane domestico. Shutterstock Se il cane è da solo a casa, potrebbe trattarsi di un disagio legato alla noia o alla solitudine. I quattro zampe hanno bisogno di attenzione, soffrono molto quando rimangono a casa senza la compagnia di coloro che considerano famiglia e potrebbero esprimere il proprio disagio in questo modo. Shutterstock Se si sorprende il cane accucciato da qualche parte che si mordicchia la coda e si lamenta, potrebbe provare prurito o dolore. In questo caso è d'obbligo una visita dal veterinario per capire l'origine del malessere. Shutterstock In un momento di gioco, in compagnia di altri cani, se qualcuno morde la coda a qualcun altro dosando bene la forza, non c'è da preoccuparsi. Ma bisogna tenere bene gli occhi aperti e capire se si oltrepassa la linea sottile che divide divertimento e litigio.

Perché il cane si morde la coda e le zampe? E se oltre alla cosa, il cane morde anche le zampe? Anche in questo caso molto dipende dalla frequenza con la quale il cane reitera il gesto. Se succede sporadicamente potrebbe trattarsi di un gioco o di un fastidio momentaneo che non richiede nessun tipo di aiuto da parte del proprietario. Se, invece, diventa un comportamento usuale, e magari Fido emette anche dei guaiti o piange, vuol dire che c'è un problema legato a un malessere fisico o psicologico. Anche in questo caso potrebbe trattarsi di una richiesta di attenzioni, di pulci e zecche che gli provocano fastidio fisico o di patologie più serie. Resta sempre il consiglio di una visita accurata e approfondita dal veterinario, che è ciò che serve per capire se c'è da preoccuparsi, in che misura e come si deve intervenire per alleviare le sofferenze di Fido, un membro della famiglia a tutti gli effetti.

Cosa fare se un cane si morde la coda? Una volta che, con l'aiuto del veterinario di fiducia (che conosce anche pregressi clinici e caratteristiche di razza che possono incidere negativamente), si è compresa la ragione per la quale il cane si morde la coda, si procede con una cura idonea. Nel caso di origine fisica, fisiologica o parassitaria, una volta avuta la diagnosi, lo specialista prescriverà anche la terapia più efficace. L'importante è non ricorrere al fai da te o al sentito dire: si potrebbe peggiorare la situazione e allungare le sofferenze del proprio amico a quattro zampe.

Rimedi cane che si morde la coda Se invece si appura che si tratta di un disagio psicologico, che l'origine è di tipo comportamentale, è importante rivedere le proprie priorità e organizzarsi per passare più tempo con Fido. Non va mai dimenticato che ha bisogno di incanalare correttamente le proprie energie e di sentirsi amato. Nel caso in cui il malessere dovesse persistere nonostante tutti gli sforzi, potrebbe essere importante sentire il parere di un etologo esperto in comportamento canino. Potrebbe dare dei consigli preziosi per interagire meglio con il proprio quattro zampe.