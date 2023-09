Come mai il cane scava? Adottare un amico a quattro zampe è una gioia indescrivibile, ma anche un atto di grande responsabilità. Imparare a conviverci nel rispetto di tutti gli attori in gioco è prioritario, ecco perché è importante scoprire il motivo per cui il cane scava e come glielo si può impedire rispettando comunque la sua natura. Un piccolo escavatore vivente può creare non pochi danni nel giardino di casa, inoltre c'è anche il problema di quando rientra in casa, magari appena pulita da cima a fondo. Oltre a questi aspetti, ce ne sono alcuni – ben più importanti – legati alla sua salute. Fido rischia infatti di farsi male o di ingerire qualcosa di dannoso. La vera domanda allora è: qual è la giusta via di mezzo fra rispetto delle regole, sicurezza e sacrosanto diritto di divertirsi?

Cane che scava: i motivi Istinto

Caccia

Protezione

Ricerca

Creare una tana

Rinfrescarsi

Incanalare le energie

Gioco

Proteggere i suoi tesori Il motivo principale è dunque l'istinto. Per quanto addomesticato possa essere Fido, non dimentichiamo mai che ha delle attitudini a cui deve rispondere per mantenere un certo benessere psicofisico. È un comportamento che ha ereditato dal 'cugino' lupo ed è naturale come scodinzolare o abbaiare. Inoltre il cane è un cacciatore, se fa una buca nel terreno è probabile che abbia adocchiato una preda da inseguire e catturare. È in grado di annusare roditori o altri piccoli animaletti che si nascondono sottoterra. Lo fanno soprattutto le razze Terrier e i segugi di selvaggina come il Bassotto. Allo stesso tempo, proprio perché l'olfatto del cane è straordinario, Fido potrebbe scavare per ricerca: potrebbe aver sentito qualcosa che lo interessa e che quindi ha tutta l'intenzione di provare. Ancora, non sottovalutiamo il fatto che l'atto di scavare è, per i cani, anche un modo di creare una "nicchia" dove accoccolarsi e fare la tana, cosa che diventa ancor più vera durante l'estate. Scavando, infatti, i nostri amici a quattro zampe rimuovono lo strato caldo (di terriccio o sabbia, per esempio) e vanno a contatto con quello più fresco. Altri due motivi importanti riguardano l'incanalare e lo scaricare le energie e il gioco: molti cani tendono a essere attivi ed energici e non basta solo inseguire una pallina per "sfiancarli". Infine a Fido piace proteggere i suoi 'tesori'. Se ha un osso particolarmente succulento o un gioco preferito, scava una buca e li sotterra per evitare che qualcun altro li trovi e glieli tolga. Si diverte anche ad andarli a ripescare dal nascondiglio. Insomma, unisce l'utile al dilettevole ed è tranquillo e soddisfatto.

Perché il cane scava la cuccia? Che lo faccia in esterno o nella cuccia dentro casa, il cane che scava lo fa anche per creare una zona comoda per dormire e trovare refrigerio d'estate o un riparo d'inverno. Fino a qui non c'è nulla di cui preoccuparsi, è qualcosa che denota vivacità e voglia di divertirsi. È un atteggiamento che va arginato nella misura in cui danneggia casa, dando al cane stimoli alternativi per fargli incanalare correttamente le energie, ma nulla di più.

Perché il cane scava il divano? Il cane che scava, se si escludono tutte le motivazioni appena citate, potrebbe avere un disagio psicologico. Le motivazioni sottostanti a questo comportamento potrebbero essere legate alla noia o a uno stato d'ansia. In questo caso va ricordato quanto sia importante fare in modo che la casa sia a misura di quadrupede e che Fido abbia tutti gli stimoli necessari per non cercarli altrove. Se poi qualcosa lo preoccupa è il caso di capirne l'origine e intervenire. L'aiuto del veterinario o di un etologo esperti può tornare davvero utile. Un altro motivo che potrebbe non rivelarsi esattamente positivo è da ricercare nell'istinto di scappare. Seppur sia un atteggiamento per alcune razze naturale, può nascondere un malessere. Se il cane cerca fuori qualcosa, vuol dire che sente una mancanza dentro casa. Inoltre, se riesce a fuggire mette in pericolo la sua incolumità e quella degli altri.

Perché il cane scava sul letto? Può anche succedere che il cane si metta a scavare sul letto. È sicuramente una scena particolare da osservare, che sembrerebbe avere nulla a che fare con la natura, dato che sicuramente sul netto non ci sono né sabbia né terra. In realtà, questo comportamento è perfettamente coerente con il bisogno di scaricare le energie e giocare. Se per esempio il cane è in casa da molte ore, potrebbe farci capire così che ha bisogno di uscire e correre. Se il comportamento è reiterato e crea danni, però, attenzione: potrebbe anche essere sinonimo di ansia e stress o un tentativo estremo di richiedere attenzione. In questo caso, offrire al cane regolari uscite e opportunità di gioco ed esercizio è fondamentale.

Perché il cane scava sul pavimento? E se invece il cane scava sul pavimento? Qui le motivazioni sono sempre riconducibili o al bisogno di scaricare energie e giocare o, più semplicemente, alla necessità di regolare la propria temperatura corporea. Specie nelle stagioni calde il quattro zampe può cercare di trovare un punto fresco per sdraiarsi e scavando (per una questione di istinto) cerca di renderlo più confortevole.

Cane che scava: cosa fare Usare dissuasori;

Fornire delle alternative per scaricare le energie;

Sterilizzazione (previo consulto comportamentale e veterinario);

Ridurre il numero di giochi da nascondere. Nel dettaglio, esistono dei dissuasori per cani che scavano, ma può tornare utile anche posizionare degli ostacoli. Mettere la rete della recinzione in profondità può essere una soluzione per evitare la fuga, così come rafforzare il perimetro con delle pietre pesanti e difficili da spostare. Poi, come abbiamo indicato, fondamentale è dare al cane delle alternative per giocare e distrarsi. Se si ha la possibilità, una strategia vincente potrebbe essere quella di concedergli una zona franca in cui scavare è permesso. Qualora la ragione del suo comportamento fosse il caldo o il freddo, è bene metterlo nelle condizioni di non patire più le temperature eccessive. Se il cane è fra le razze che tendono a scappare, previo consulto medico, la sterilizzazione potrebbe calmare alcuni istinti. Infine, se la questione è da ricondurre alla caccia, è consigliabile ridurre il numero di prede al minimo, così da risolvere la questione a monte. Lo stesso vale per i tesori da nascondere: Fido non deve avere la possibilità di portarli in esterno e seppellirli. Ricordiamoci però che il cane che scava dà libero sfogo a un istinto che non va 'castrato' totalmente, è importante trovare una soluzione che tenga conto del benessere di tutti, sia bipedi che quadrupedi.