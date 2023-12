Cane che respira male: cosa succede?

Per aiutare al meglio il proprio pet bisogna sapere interpretare correttamente il suo linguaggio del corpo. Se il cane respira male, infatti, lancia dei segnali che vanno individuati tempestivamente. Questo non soltanto per aiutare Fido a non stare più male e a non soffrire, ma anche e soprattutto per evitare il peggio.

Quando ci sono di mezzo i bronchi e i polmoni non c'è da prendere sottogamba la situazione. Le cause possono essere molteplici e di diversa gravità. Se si sottovaluta un sintomo, le conseguenze per il proprio quattro zampe possono essere anche fatali. Inoltre, un peggioramento repentino è tutt'altro che raro.